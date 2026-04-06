Quảng Trị chuẩn bị kịch bản cấp điện mùa nắng nóng

PC Quảng Trị làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Trị về đảm bảo điện mùa nắng nóng

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị), giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8, công suất phụ tải cực đại của tỉnh có thể đạt khoảng 461,1 MW, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện nhận ngày cao điểm dự kiến khoảng 9,4 triệu kWh, tăng gần 12%.

Tổng sản lượng điện tiêu thụ cả năm 2026 tại Quảng Trị ước đạt khoảng 2,379 tỉ kWh, tăng gần 10% so với năm trước, tạo áp lực lớn cho công tác vận hành hệ thống điện, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Để chủ động ứng phó, PC Quảng Trị xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện với nhiều kịch bản khác nhau, từ điều kiện bình thường đến các tình huống xảy ra sự cố hoặc thiếu nguồn từ hệ thống điện quốc gia. Mục tiêu là đảm bảo cấp điện liên tục cho các phụ tải trọng điểm, cơ sở sản xuất lớn và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn.

Một trong những giải pháp được chú trọng là khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ. Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 1.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 171,68 MWp và 7 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 57,5 MW. Các nguồn này được huy động linh hoạt để giảm áp lực cho lưới điện quốc gia, đồng thời hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ.

Song song đó, ngành điện tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến hạ áp. Các trạm biến áp và đường dây được rà soát mức mang tải, xây dựng phương án chuyển tải và san tải khi phụ tải tăng cao.

Tại những khu vực có nguy cơ quá tải, đơn vị triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật như nâng công suất máy biến áp, cân pha phụ tải, hoán chuyển thiết bị và tăng cường kiểm tra hiện trường nhằm hạn chế tối đa sự cố.

Ngành điện khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi khung giờ cao điểm

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết ngoài các giải pháp kỹ thuật, việc phối hợp với khách hàng lớn trong điều chỉnh phụ tải cũng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

Hiện PC Quảng Trị đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với 98 khách hàng lớn và thống nhất biểu đồ phụ tải cam kết với 61 khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ tiết kiệm điện của toàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 2,45%, cao hơn mức yêu cầu 2% của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong bối cảnh nguồn cung điện có thể gặp khó khăn, ngành điện khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi khung giờ cao điểm 17h-20h, đồng thời sẵn sàng tham gia các chương trình tiết giảm điện khi hệ thống cần hỗ trợ.

PC Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên, tắt thiết bị không cần thiết và ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Theo đơn vị này, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của mỗi hộ dân và doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện ổn định trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.







