Cái kết của người đàn ông lên mạng xã hội xúc phạm lực lượng công an

Ngày 13-1, Công an phường Phú An, TPHCM cho biết đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phú An phát hiện tài khoản facebook cá nhân của ông Đ.T.Q có đăng tải bài viết kèm hình ảnh về tình trạng giao thông tại khu vực chợ địa phương.

Ông Q tại cơ quan công an

Đáng chú ý, trong phần bình luận và nội dung bài viết, ông Q. đã có những lời lẽ thô tục, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của lực lượng Công an phường Phú An.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường đã tiến hành xác minh, mời ông Đ.T.Q lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình là do thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết về quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Công an phường Phú An đã ra quyết định xử phạt ông Đ.T.Q với số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng chức năng.

Qua sự việc này, Công an phường Phú An khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc dùng lời lẽ xúc phạm đến uy tín của cơ quan nhà nước, danh dự nhân phẩm của cá nhân khác trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.