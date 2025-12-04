Cái kết của người phụ nữ đăng tin voi rừng bị điện giật chết ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cái kết của người phụ nữ đăng tin voi rừng bị điện giật chết ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO) - Ngày 4-12, Công an xã Thanh Sơn (Đồng Nai) đã xử phạt hành chính bà V.T.V. (37 tuổi, ngụ xã Định Quán) đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết.

Cái kết của phụ nữ đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật và người phụ nữ bị xử phạt

Vào giữa tháng 11, bà V.T.V. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết nội dung “Ba ông bồ vào vườn cây ăn trái, phá chòi tạm của dân bị điện giật chết tại Thanh Sơn! Thấy tội ghê”. Kèm với đó là hình ảnh một con voi rừng nằm dưới mặt đất, trên vòi và miệng voi có đường dây điện.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, đã có rất nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận. Ngay khi nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 phối hợp Công an xã Thanh Sơn vào cuộc xác minh và mời chủ tài khoản lên làm việc. 

Qua làm việc, bà V.T.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã tự nguyện gỡ bài viết trước đó. Cơ quan chức năng xác định hình ảnh trên là con voi hoang đã chết trong vườn cây ăn quả của một hộ dân ở Thái Lan.

Công an xã Thanh Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà V.T.V. số tiền 7,5 triệu đồng về lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quần thể voi rừng ở Đồng Nai hiện được xác định khoảng 25-27 con, trở thành đàn voi hoang dã lớn thứ hai cả nước sau Đắk Lắk.

Tin liên quan

Xúc phạm lực lượng Công an, một người đàn ông ở Gia Lai bị xử phạt

Xúc phạm lực lượng Công an, một người đàn ông ở Gia Lai bị xử phạt

(NLĐO) - Lợi dụng mạng xã hội để đăng bình luận vu khống, xúc phạm lực lượng Công an, một người đàn ông tại Gia Lai bị xử phạt hành chính.

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt

(NLĐO) - Trong số này, 2 công ty có người đại diện pháp luật đứng tên tại nhiều công ty khác nhau.

quyết định xử phạt thông tin sai sự thật tỉnh đồng nai công an xã tài khoản facebook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo