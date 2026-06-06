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Kinh tế

Cái kết nếu lắp đặt điện mặt trời chỉ nhìn giá

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nếu chỉ nhìn vào giá đầu tư điện mặt trời ban đầu mà bỏ qua các yếu tố khác, rất dễ phát sinh những chi phí ngoài dự kiến trong quá trình sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho hay điện mặt trời là một khoản đầu tư tương đối lớn đối với nhiều gia đình, vì vậy giá thành thường là yếu tố được quan tâm đầu tiên.

Trong khi đó, không phải khách hàng nào cũng có đủ kiến thức chuyên môn để đánh giá chất lượng thiết bị, tiêu chuẩn thi công hay dịch vụ hậu mãi. Khi đứng trước các báo giá chênh lệch hàng chục triệu đồng, nhiều người có xu hướng lựa chọn phương án chi phí thấp hơn với kỳ vọng hiệu quả tương đương.

Tuy nhiên, điện mặt trời là hệ thống có vòng đời sử dụng từ 20-25 năm, nên nếu chỉ nhìn vào giá đầu tư ban đầu mà bỏ qua các yếu tố khác thì rất dễ phát sinh những chi phí ngoài dự kiến trong quá trình sử dụng.

Thực tế cho thấy các hệ thống giá rẻ thường bị cắt giảm ở chất lượng thiết bị, vật tư phụ trợ hoặc quy trình thi công.

Cái kết nếu chỉ nhìn vào giá lắp đặt điện mặt trời năm 2026 - Ảnh 1.

Sau một thời gian vận hành, khách hàng có thể gặp tình trạng sản lượng điện suy giảm nhanh hơn dự kiến, thiết bị hoạt động không ổn định, lỗi biến tần, hư hỏng dây dẫn, kết cấu khung giá đỡ xuống cấp hoặc phát sinh tình trạng thấm dột mái nhà nếu thi công không đúng kỹ thuật.

Một vấn đề khác là nhiều đơn vị lắp đặt giá rẻ không còn hoạt động sau vài năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành.

Chi phí phát sinh không chỉ nằm ở việc thay thế thiết bị hỏng hóc mà còn đến từ phần điện năng bị thất thoát do hệ thống hoạt động kém hiệu quả.

Trong nhiều trường hợp, khách hàng phải thay thế biến tần, nâng cấp hệ thống dây dẫn hoặc khắc phục các lỗi thi công ban đầu với chi phí không nhỏ.

Cái kết nếu chỉ nhìn vào giá lắp đặt điện mặt trời năm 2026 - Ảnh 2.

Quan trọng hơn, những khoản chi phí này thường xuất hiện sau khi thời gian bảo hành ngắn hạn đã kết thúc, khiến tổng chi phí sở hữu thực tế cao hơn đáng kể so với khoản tiết kiệm ban đầu khi lựa chọn phương án giá rẻ.

Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu thiết bị mà còn ở toàn bộ giải pháp. Một hệ thống chất lượng cần được khảo sát kỹ lưỡng, thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế, sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, vật tư đạt tiêu chuẩn và được thi công đúng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, chế độ bảo hành, khả năng hỗ trợ kỹ thuật và năng lực đồng hành lâu dài của đơn vị lắp đặt cũng là những yếu tố tạo nên giá trị của một hệ thống điện mặt trời.

Đây là những hạng mục người dùng khó nhìn thấy ngay từ đầu nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng trong nhiều năm sau đó.

Cái kết nếu chỉ nhìn vào giá lắp đặt điện mặt trời năm 2026 - Ảnh 3.

Để tránh tình trạng "rẻ trước, đắt sau", ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung khuyến nghị người dân không nên chỉ so sánh giá lắp đặt ban đầu mà cần đánh giá tổng thể chất lượng thiết bị, tiêu chuẩn thi công, chính sách bảo hành và năng lực đồng hành lâu dài của đơn vị cung cấp.

Một hệ thống điện mặt trời có thể vận hành từ 20-25 năm, vì vậy khoản đầu tư hôm nay cần được nhìn dưới góc độ hiệu quả và độ bền trong suốt vòng đời sử dụng.

Với định hướng đặt các yếu tố thẩm mỹ - an toàn - chất lượng lên hàng đầu. Doanh nghiệp hiện phân phối các thương hiệu điện mặt trời hàng đầu thế giới như JA Solar, Huawei, Sigenergy, Pylontech, Nexans (Pháp) và Weidmüller (Đức).

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn thiết bị uy tín kết hợp với quy trình khảo sát, thiết kế và thi công bài bản sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định trong nhiều năm, hạn chế tối đa các chi phí sửa chữa, thay thế phát sinh về sau.

"Một hệ thống điện mặt trời thực sự "đáng tiền" không phải là hệ có chi phí đầu tư thấp nhất, mà là hệ thống duy trì được hiệu suất, độ an toàn và tính thẩm mỹ trong suốt quá trình sử dụng, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện bền vững cho khách hàng trong 20-25 năm"- ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung nhấn mạnh.

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