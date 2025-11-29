HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cái kết với 2 người mạo danh phóng viên hoạt động báo chí

Cao Nguyên

(NLĐO) – Từ giấy giới thiệu của 1 hội không phải là cơ quan báo chí, 2 người này đã "tác nghiệp" tại nhiều địa phương, đơn vị và bị phát hiện, xử lý.

Ngày 29-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời làm việc đối với ông H.V.M. (43 tuổi, làm nghề nông) và Đ.X.H. (62 tuổi, cán bộ hưu trí), cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng để làm rõ hành vi mạo danh phóng viên.

Kết quả điều tra 2 người mạo danh phóng viên tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với 2 người mạo danh phóng viên. Ảnh công an cung cấp

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. cho biết đã đăng ký tham gia hội viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An để hoạt động báo chí từ tháng 1-2025. Ngoài thẻ hội viên, ông H. được ông N.V.C. (người trong hội) cấp thẻ chứng nhận để hoạt động tác nghiệp báo chí. Đồng thời, ông H. được ông C. cấp 20 giấy giới thiệu với chức danh phóng viên đến nhiều địa phương trên cả nước để tác nghiệp báo chí.

Tương tự, ông M. cũng được cấp thẻ để hoạt động báo chí như ông H.

Tháng 7-2025, 2 người này được cấp giấy giới thiệu đến các cơ quan, ban ngành, UBND các xã để dự hội họp, nắm thông tin viết bài đăng trên website doanhnhanccb.vn. Thậm chí, một UBND xã đã ban hành công văn trả lời các câu hỏi của 2 người này.

Sau khi được cơ quan công an mời làm việc, ông H. và ông M. khẳng định không có giao kết hợp đồng lao động với Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An và chưa ký kết được hợp đồng quảng cáo nào.

Theo đại diện Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, website doanhnhanccb.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải là cơ quan báo chí. Ông H. và ông M. không phải là phóng viên, không đủ điều kiện để tác nghiệp báo chí theo quy định.

Căn cứ vào hành vi vi phạm - mạo danh phóng viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt ông H. 10 triệu đồng và ông M. 15 triệu đồng.

Đối với hoạt động của Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An, sở này sẽ thông báo tình hình đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

