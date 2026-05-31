Cái kết với "thầy dạy lái xe" điều khiển ô tô đi sai làn đường cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cái kết với "thầy dạy lái xe" điều khiển ô tô đi sai làn đường cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thấy chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe đã có lời nói thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Ngày 31-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội đã mời người đàn ông "tự xưng thầy dạy lái xe ô tô cãi CSGT" tới trụ sở CSGT để làm việc. Theo đó, người đàn ông này tên là K.C.T. (SN 1978, ở phường Long Biên).

Người tự xưng thầy dạy lái xe cãi CSGT và sự việc gây tranh cãi năm 2026 - Ảnh 1.

Thời điểm chiếc xe bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Cục CSGT cho biết, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 29-5, ông T. sử dụng ô tô BKS 30B-170.xx (là xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G., SN 1984, ở TPHCM), di chuyển trên quốc lộ 1B. Khi xe này đi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. (người cầm lái) đã không chấp hành chỉ dẫn biển báo và điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên đường nên bị CSGT dừng xe để kiểm soát.

Sau khi thấy một chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, ông T. ngồi ở ghế phụ đã có những lời nói thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Sau đó, ông K.C.T. còn trích xuất clip sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đăng tải clip được khoảng 20 phút, ông T. nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên đã xoá clip.

Tới ngày 30-5, ông T. đăng tải một đoạn clip lên mạng xã hội với nội dung "đã nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực", để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, ứng xử văn minh.

Theo Cục CSGT, Đội 5 đang tiếp tục làm rõ sự việc để xem xét ông K.C.T. có vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xem xét, xử lý với tài xế L.T.G. về hành vi đi sai làn đường.

Tin liên quan

TPHCM: 40 xe máy nào đi ngược chiều ở đường Đặng Thuỳ Trâm bị ghi hình?

TPHCM: 40 xe máy nào đi ngược chiều ở đường Đặng Thuỳ Trâm bị ghi hình?

(NLĐO) - 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung đã bị lực lượng CSGT ghi hình và gửi thông báo phạt nguội.

Phạt nặng một tài xế ở TP HCM đi ngược chiều trên đường cấm

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên đường có biển cấm và CSGT nhanh chóng vào cuộc làm rõ

Clip: Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều bị phạt nguội

(NLĐO) - Sau khi trích xuất clip ô tô đi ngược chiều dưới chân đèo Cù Hin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập nữ tài xế và xử phạt nặng

mạng xã hội CSGT đào tạo lái xe cự cãi CSGT thầy dạy lái xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo