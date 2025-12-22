TPHCM: 40 xe máy nào đi ngược chiều ở đường Đặng Thuỳ Trâm bị ghi hình?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: 40 xe máy nào đi ngược chiều ở đường Đặng Thuỳ Trâm bị ghi hình?

Anh Vũ

(NLĐO) - 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung đã bị lực lượng CSGT ghi hình và gửi thông báo phạt nguội.

Ngày 22-12, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã gửi thông báo phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Tra cứu tại đây:

40 xe máy đi ngược chiều

Trước đó, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều trên tuyến đường Đặng Thùy Trâm khi không có sự có mặt của lực lượng CSGT. Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí các tổ công tác tăng cường ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến phương tiện để chấp hành xử phạt.

TPHCM: Chủ nhận 40 xe máy đi ngược chiều ở đường Đặng Thùy Trâm - Ảnh 1.

Xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm.

Sáng 16-12, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo đối với 40 trường hợp vi phạm "Đi ngược chiều trên đường có biển 'Cấm đi ngược chiều'" tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Đồng thời, tổ tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử lý 4 trường hợp.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến đơn vị ở số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

TPHCM: Chủ nhận 40 xe máy đi ngược chiều ở đường Đặng Thùy Trâm - Ảnh 2.

Tình trạng đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm.

TPHCM: Chủ nhận 40 xe máy đi ngược chiều ở đường Đặng Thùy Trâm - Ảnh 3.

Rất nhiều xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm.

Tin liên quan

Phạt nặng một tài xế ở TP HCM đi ngược chiều trên đường cấm

Phạt nặng một tài xế ở TP HCM đi ngược chiều trên đường cấm

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên đường có biển cấm và CSGT nhanh chóng vào cuộc làm rõ

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

Phạt tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A từ clip của dân cung cấp

(NLĐO)- Từ clip người dân cung cấp, CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ, lập biên bản đề nghị xử phạt 19 triệu đồng lái xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A

đi ngược chiều chạy ngược chiều
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo