Giải trí

Chuyện Jack và Thiên An: Dài dòng và quá đáng trách

Thùy Trang

(NLĐO)- Scandal tình ái của Jack và Thiên An thêm một lần trở nên ồn ào khi Thiên An đã có hồi đáp "gắt".

Thiên An phản hồi: 3 động thái bất ngờ sau scandal Jack gây sốt mạng xã hội!

Chuyện Jack và Thiên An: Dài dòng và quá đáng trách - Ảnh 1.

Jack và Thiên An thời mặn nồng

Sau những động thái được cho là "đầy ẩn ý" từ những người thân cận với Jack (Giám đốc truyền thông và mẹ Jack) gây chấn động mạng xã hội, động thái của Thiên An đặc biệt được cư dân mạng quan tâm. Sau khoảng thời gian giữ im lặng, Thiên An chính thức có động thái hồi đáp.

Theo đó, Thiên An chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân: "Im lặng không phải vì sợ mà tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn đăng tin thì đăng cho đầy đủ nội dung, chứ cắt ghép vậy hèn lắm. 

Muốn nhận con phải liên lạc với người nuôi con, chứ không phải kiện ra tòa hay họp báo vu khống xúc phạm mẹ nó 2 giờ. Vậy sao dám cho nhận? Thà không có thì hơn. Đừng dắt mũi dư luận nữa, đây không sợ đâu. Bằng chứng, vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi luật pháp phân xử đúng sai. Rồi đừng bao giờ dây dưa nữa".

Trước đó, Thiên An cũng bày tỏ bức xúc về việc ai đó từng từ chối làm xét nghiệm ADN nhưng nay muốn chứng minh, đòi quyền làm ba của nhóc tỳ. 

Nữ diễn viên cũng thể hiện sự quyết tâm bất chấp mọi thứ để bảo vệ con gái. Cụ thể, Thiên An chia sẻ: "Từ chối làm khai sinh vì sợ '94 triệu dân biết'. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui".

Scandal Jack và Thiên An: 4 năm dài đằng đẵng!

Có lẽ, scandal tình ái giữa ca sĩ Jack và Thiên An là chuyện ồn ào dài nhất của showbiz Việt. "Như phim Cô dâu 8 tuổi", cư dân mạng nhận định. Đã 4 năm, scandal lâu lâu lại được thêm củi đỏ lửa bằng nhưng chia sẻ chấn động của người trong cuộc. 

Không ngoa khi nói scandal "nuôi" tên tuổi của cả hai khi thỉnh thoảng lại được sáng nhất mạng xã hội. Dẫu rằng "sáng theo cách này chẳng ai mong muốn" nhưng rõ ràng, động thái của cả đôi bên đều khiến khán giả ngán ngẩm vì quá dài dòng, lê thê. 

Điều khiến nhiều người đau lòng nhất trong câu chuyện này là người lớn đang dựa vào một đứa trẻ để thu hút sự chú ý cá nhân, có thể mang cả thâm ý cho một điều lợi ích khác nữa khi Jack thì muốn trở lại với âm nhạc còn Thiên An thì đi đóng phim. 

Không ai biết được mục đích bên trong nhưng lâu lâu chuyện cũ lại bị lôi lại mà không được giải quyết rốt ráo khiến khán giả thấy ngán ngẩm thực sự. 

Chuyện Jack và Thiên An: Dài dòng và quá đáng trách - Ảnh 2.

Jack lên tiếng rồi Thiên An hồi đáp

Người lớn đều lấy lý do "tình thương dành cho đứa trẻ" để làm bàn đạp cho lợi ích của chính mình. Và cả đôi bên đều chưa từng nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ. 

Nếu mai này đứa trẻ lớn lên và đọc được tất cả những cuộc tranh cãi, đôi co dung dằng của người lớn trên mạng xã hội, trên truyền thông, cảm xúc của đứa trẻ ít nhiều bị tổn thương. Dù bảo rằng cả hai đều thương đứa trẻ, nhưng cả hai đều không chịu dừng lại chuyện xấu của chính mình.

Chỉ với câu chuyện vì sao mang họ mẹ mà không có tên cha trong giấy khai sinh, Jack "từ chối để tên trong giấy khai sinh, đồng thời né tránh không tiến hành giám định xác định ADN" cũng đủ để đứa trẻ thấy cuộc đời của mình bất hạnh thế nào. Nhất là khi câu chuyện này được chính mẹ mình công khai ồn ào trên mặt báo thông qua luật sư.

Rồi từ phía Jack, cuộc họp báo cung cấp đầy đủ thông tin về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. 

Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Trong câu chuyện "dài như phim Cô dâu 8 tuổi này", người lớn thực sự đáng trách. Và vì đã quá lê thê dài dòng, chuyện trắng đen rõ ràng cần được sáng tỏ. Còn người lớn thôi đừng "vì tình thương dành cho bé nữa" để bé được lớn lên một cách tử tế trong tình yêu thương trọn vẹn, một cách thực sự.

