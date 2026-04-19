Giải trí

Cầm - ái nữ nhà Duy Mạnh - gây thương nhớ

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Cầm "gây thương nhớ" tại Vườn Tween Âm nhạc: Khi Gen Z cất lời đòi lại tuổi thơ bằng cảm xúc.

Ca sĩ Cầm "gây thương nhớ" tại Vườn Tween Âm nhạc

Tập mới nhất của Vườn Tween Âm nhạc không đơn thuần là một buổi trò chuyện - đó là một hành trình cảm xúc chạm đến ký ức của bất kỳ ai từng đi qua tuổi thơ. Với chủ đề "bắt đền tuổi thơ", chương trình khéo léo gợi lên nỗi niềm quen thuộc: ai rồi cũng có lúc muốn quay lại những ngày vô tư đã trôi qua quá nhanh.

Xuất hiện cùng host Ali Thục Phương, ca sĩ Cầm nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ sự mộc mạc và chân thành.

Không cần tạo chiêu trò hay phô diễn, cô chọn cách kể lại những câu chuyện rất đời thường - những ký ức tưởng nhỏ bé nhưng lại đủ sức khiến người nghe lặng đi.

Chính sự giản dị ấy lại trở thành "chất riêng", giúp Cầm kết nối tự nhiên với khán giả ở nhiều độ tuổi.

Điểm đáng chú ý là cách Cầm dẫn dắt cảm xúc: nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, sâu sắc mà không nặng nề. Người xem dễ dàng bắt gặp chính mình trong từng câu chuyện - những lần tiếc nuối, những mong muốn níu kéo thời gian trước khi trưởng thành gõ cửa. Cô không chỉ là ca sĩ, mà còn như một "người kể chuyện" mang theo ký ức chung của cả một thế hệ.

Cầm là thế hệ giọng ca gen Z tiềm năng

Không dừng lại ở phần chia sẻ, Cầm thực sự bùng nổ khi thể hiện ca khúc "Bắt Đền". Đặc biệt, màn song ca cùng Ali Thục Phương trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất tập.

Hai giọng hát tưởng chừng khác biệt lại hòa quyện bất ngờ, tạo nên một không gian âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Không cần phô trương kỹ thuật, họ chọn cách hát như đang trò chuyện - gần gũi, chân thật nhưng đầy sức lay động.

Cầm và Vườn Tween âm nhạc - nơi khán giả tìm thấy chính mình

Bên cạnh đó, sự tương tác giữa Gen Z và Gen Alpha mang đến nhiều tình huống vừa hài hước vừa "trúng tim đen". Những khác biệt thế hệ được thể hiện một cách duyên dáng, trong khi các điểm chung lại khiến khán giả bật cười vì quá đúng với thực tế. Chính sự đan xen này tạo nên nhịp điệu riêng cho chương trình: lúc vui tươi, lúc lắng đọng.

Một tập phát sóng vừa dễ thương, vừa sâu sắc – đủ khiến trẻ em thích thú và người lớn phải lặng im suy ngẫm.

Vườn Tween Âm nhạc là một phần của chuỗi Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween do Đài Truyền hình Việt Nam phát triển từ cuối năm 2025. Phiên bản mới mang hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nuôi dưỡng cảm xúc và giá trị sống tích cực.

Với thời lượng ngắn gọn nhưng nội dung được đầu tư, chương trình mở ra một không gian trải nghiệm đa chiều cho trẻ em, tập trung vào các kỹ năng thiết yếu như sáng tạo, tư duy, cảm xúc và kỹ năng sống.

Đặc biệt, format không kịch bản giúp mọi khoảnh khắc trở nên tự nhiên, chân thật - điều hiếm thấy trong nhiều nội dung giải trí hiện nay.

Vườn Tween Âm nhạc giống như một khoảng lặng đáng giá – nơi trẻ em được lắng nghe, còn người lớn có dịp nhìn lại chính mình.

Giữa một "biển" nội dung nhanh và dễ quên, Vườn Tween Âm nhạc giống như một khoảng lặng đáng giá - nơi trẻ em được lắng nghe, còn người lớn có dịp nhìn lại chính mình.

Sự xuất hiện của Cầm trong tập "bắt đền tuổi thơ" không chỉ làm mới chương trình mà còn khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z giàu cảm xúc và biết cách kể chuyện bằng âm nhạc. Cô không chỉ hát - cô chạm đến người nghe.

Tin liên quan

Cầm - ái nữ nhà Duy Mạnh - bứt phá

(NLĐO) - Cầm kiên định với hình ảnh "công chúa Rapunzel tóc hồng" dù bố Duy Mạnh không ngại con gái theo đuổi hình ảnh gợi cảm.

Mặt trời cô độc của Đông Nhi

(NLĐO) - Đông Nhi hát về sự nghịch lý: càng tỏa sáng, càng cô độc.

Ca sĩ Ngọc Khuê "rủ" nhiều nghệ sĩ danh tiếng vào "Thị phi"

(NLĐO)- Ngọc Khuê đã thuyết phục NSND Lan Hương và các NSƯT Minh Vượng, Đỗ Kỷ, Hồ Phong góp mặt trong "Thị phi", phim ngắn âm nhạc hài hành động của mình

con gái Duy Mạnh cầm giọng ca gen Z Cầm Cầm ở Vườn Tween âm nhạc
