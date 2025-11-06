HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước, một đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 6-11, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp bắt đối tượng Quách Văn Lập, sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh 1.

Đối tượng Quách Văn Lập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Lập nhiều lần giả danh người dân có nguồn tin tội phạm về các đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sau khi tạo được lòng tin với cán bộ công an, Lập khéo léo đề nghị được hỗ trợ tiền "xăng xe, chi phí thu thập chứng cứ" để tiếp tục theo dõi vụ việc. Mỗi lần, Lập yêu cầu 5-10 triệu đồng chuyển qua tài khoản cá nhân. Nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Ngày 2-11, Quách Văn Lập nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng "người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu", đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ". 

Nhận thấy nhiều điểm bất thường trong tin nhắn, Đại tá Phạm Hải Đăng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung đối tượng. 

Qua điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng và ngày 5-11, thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra.

