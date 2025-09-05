Ngày 5-9, Trường Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Ngoài hòa nhịp với không khí khai giảng chung của cả nước qua chương trình truyền hình trực tiếp, Trường Nam Việt cũng tổ chức nhiều hình thức chào đón tân học sinh độc đáo, nhiều cảm xúc trong ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2024-2025, 100% học sinh lớp 12 của trường đã tốt nghiệp kỳ thi THPT, gần 100% được xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ tên tuổi. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 42 học sinh lớp 12 của trường đạt từ 24 điểm trở lên, trong đó có 54 điểm 9 và 10 ở nhiều môn thi. Trường Nam Việt đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP HCM trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2025-2026, Trường Nam Việt sẽ triển khai giáo dục STEAM từ bậc tiểu học

Ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (chủ hệ thống Trường Nam Việt), cho biết năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước đồng loạt thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cũng là năm Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực. Trong đó, một điểm nhấn đáng chú ý là việc khẳng định sự bình đẳng giữa trường công lập và ngoài công lập. "Với Trường Nam Việt, điều này không chỉ tạo thêm động lực mà còn khẳng định giá trị, vai trò đóng góp của hệ thống trường ngoài công lập đối với nền giáo dục quốc gia"- ông Quốc nhìn nhận.

Lãnh đạo Trường Nam Việt cũng đưa ra nhiều cam kết chất lượng trong ngày khai giảng đặc biệt. Theo đó, về định hướng chuyên môn, trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, coi đây là chìa khóa quan trọng để học sinh của trường tự tin hội nhập quốc tế. Năm học mới, chương trình tiếng Anh của trường có nhiều điểm mới, trong đó sẽ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Thông qua các phần mềm AI hỗ trợ học tập, học sinh có thể rèn luyện kỹ năng cá nhân hóa, theo đúng tốc độ và nhu cầu của từng em.

Ngoài ra, trường cũng đẩy mạnh công tác đảm bảo đầu ra thông qua hệ thống thi cử, đánh giá nghiêm túc và khoa học. Không chỉ điểm số mà quan trọng là trang bị cho học sinh năng lực thật, kỹ năng thật để có thể bước tiếp vào các bậc học cao hơn hoặc hội nhập vào môi trường quốc tế.

“Năm học 2025-2026, Trường Nam Việt sẽ triển khai giáo dục STEAM từ bậc tiểu học. Thông qua các dự án STEAM, học sinh sẽ được trải nghiệm “học mà chơi - chơi mà học”, là tiền đề quan trọng để đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, làm chủ tri thức trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, nhà trường vẫn kiên định với triết lý giáo dục toàn diện trong môi trường giáo dục giàu tình yêu thương, kỷ luật và nhân văn, để mỗi học sinh không chỉ học giỏi mà còn biết sống trách nhiệm, sẻ chia và yêu thương”-ông Quốc nhấn mạnh.