Lễ khai giảng xúc động tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu

Thầy trò Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, kết hợp cùng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ thầy trò đã góp phần xây dựng, phát triển ngôi trường. "Tiếng trống khai trường hôm nay không chỉ là âm thanh báo hiệu cho một năm học mới, mà còn là tiếng lòng, gửi gắm niềm tin, hy vọng và nghị lực để tiếp nối hành trình giáo dục các thế hệ học trò đặc biệt" – bà xúc động.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ đánh trống khai giảng

Khoảnh khắc trống trường vang lên, ánh mắt trìu mến của thầy cô hòa cùng ánh nhìn tin tưởng từ phụ huynh và học sinh, tạo nên bức tranh cảm động về sự gắn kết thầy – trò – gia đình.

Tiết mục văn nghệ đầy xúc động của các bạn học sinh khiếm thị

Quốc Thái, học sinh lớp 8, hào hứng: "Em cảm thấy rất tự hào khi được học tập tại ngôi trường này. Thầy cô luôn tận tâm, bạn bè hòa đồng và thân thiện. Lễ khai giảng hôm nay khiến em thêm háo hức, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô".

Bên cạnh phần nghi thức khai giảng, nhà trường còn trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên. Đồng hành cùng nhà trường, nhiều tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và cá nhân đã đến chung vui, gửi gắm sự động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các em.

Tiếng trống khai giảng năm nay, với thầy và trò Trường Nguyễn Đình Chiểu, không chỉ mở ra một năm học mới mà còn thắp sáng thêm niềm hy vọng về một hành trình giáo dục tràn đầy yêu thương, sẻ chia và khát vọng vươn lên.