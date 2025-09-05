Bước vào lớp 1, cảm nhận đầu tiên của năm học mới, ngày khai giảng của các học sinh lớp 1 năm nay càng trở nên ý nghĩa với nhiều cảm xúc đặc biệt, chưa từng có.
Từ 7 giờ sáng, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM), từng khối lớp xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho chương trình khai giảng. Là thế hệ "đàn em", những học sinh lớp 1 được ưu tiên xếp trên cùng để nhìn rõ hơn sân khấu.
Để khuấy động tinh thần những học sinh lớp 1, những phần quà nhỏ, những ngôi sao bóng bay lấp lánh... được trao cho từng em.
Đưa con đến dự lễ khai giảng từ sớm, phụ huynh Phạm Hùng chia sẻ ở bậc mầm non, hàng năm là ngày hội đưa trẻ đến trường, chưa có nhiều cảm nhận nên khi con vào lớp 1, ngày khai giảng sẽ là ngày đặc biệt, nhiều ấn tượng. "Gia đình mong muốn con được cảm nhận, thấu hiểu và giữ lại cảm xúc háo hức, vui vẻ trong ngày đầu đến trường"- phụ huynh cho biết.
Sau những tiết mục văn nghệ, chương trình riêng của nhà trường, đúng 8 giờ, chương trình khai giảng hòa nhịp với sóng truyền hình quốc gia để chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt.
Trong sáng nay, ngoài chương trình khai giảng trực tiếp chung cả nước, nhiều trường học khắp TP HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang "màu cờ sắc áo" riêng của mỗi trường để chào đón học sinh, nhất là những em đầu cấp.
Bình luận (0)