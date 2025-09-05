HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của học sinh đầu cấp

Đặng Trinh

(NLĐO) - Ngoài chương trình khai giảng trực tiếp chung cả nước, nhiều trường học khắp TP HCM cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa, mang "màu cờ sắc áo" riêng

Bước vào lớp 1, cảm nhận đầu tiên của năm học mới, ngày khai giảng của các học sinh lớp 1 năm nay càng trở nên ý nghĩa với nhiều cảm xúc đặc biệt, chưa từng có. 

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Lễ khai giảng nhiều đặc biệt với học sinh lớp 1

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận Cờ thi đua của UBND TP HCM trao tặng

Từ 7 giờ sáng, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM), từng khối lớp xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho chương trình khai giảng. Là thế hệ "đàn em", những học sinh lớp 1 được ưu tiên xếp trên cùng để nhìn rõ hơn sân khấu. 

Để khuấy động tinh thần những học sinh lớp 1, những phần quà nhỏ, những ngôi sao bóng bay lấp lánh... được trao cho từng em.

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 3.

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 4.

Những ánh mắt háo hức trong ngày đầu tiên của năm học mới

Đưa con đến dự lễ khai giảng từ sớm, phụ huynh Phạm Hùng chia sẻ ở bậc mầm non, hàng năm là ngày hội đưa trẻ đến trường, chưa có nhiều cảm nhận nên khi con vào lớp 1, ngày khai giảng sẽ là ngày đặc biệt, nhiều ấn tượng. "Gia đình mong muốn con được cảm nhận, thấu hiểu và giữ lại cảm xúc háo hức, vui vẻ trong ngày đầu đến trường"- phụ huynh cho biết. 

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 5.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng hướng về màn hình, hòa nhịp không khí khai giảng chung với cả nước

Sau những tiết mục văn nghệ, chương trình riêng của nhà trường, đúng 8 giờ, chương trình khai giảng hòa nhịp với sóng truyền hình quốc gia để chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt. 

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 6.

Khoảnh khắc tất cả giáo viên, phụ huynh, học cùng đứng dậy làm lễ chào cờ, hát Quốc ca, hòa nhịp với không khí chung của cả nước

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 7.

Cô và trò lớp 1 trong ngày đầu tiên của năm học mới

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 8.

Ngày khai giảng mang lại nhiều cảm xúc

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 9.

Tất cả giáo viên, học sinh cùng hòa nhịp với bài ca truyền thống của nhà trường

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 10.

Khoảnh khắc chào năm học mới bắt đầu

Trong sáng nay, ngoài chương trình khai giảng trực tiếp chung cả nước, nhiều trường học khắp TP HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang "màu cờ sắc áo" riêng của mỗi trường để chào đón học sinh, nhất là những em đầu cấp. 

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 11.

Cười hết cỡ trong ngày khai giảng của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học- TP HCM

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 12.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học- TP HCM được tham gia nhiều trò chơi trong ngày khai giảng

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 13.

Đón học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu- TP HCM)

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của những học sinh đầu cấp - Ảnh 14.

Học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trong ngày đầu ở ngôi trường THPT





Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

(NLĐO)- Hôm nay, 5-9, gần 30 triệu học sinh-sinh viên, gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng đặc biệt.

Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Lần đầu tiên, các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026

(NLĐO)- Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

