Bước vào lớp 1, cảm nhận đầu tiên của năm học mới, ngày khai giảng của các học sinh lớp 1 năm nay càng trở nên ý nghĩa với nhiều cảm xúc đặc biệt, chưa từng có.

Lễ khai giảng nhiều đặc biệt với học sinh lớp 1

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận Cờ thi đua của UBND TP HCM trao tặng

Từ 7 giờ sáng, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM), từng khối lớp xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho chương trình khai giảng. Là thế hệ "đàn em", những học sinh lớp 1 được ưu tiên xếp trên cùng để nhìn rõ hơn sân khấu.

Để khuấy động tinh thần những học sinh lớp 1, những phần quà nhỏ, những ngôi sao bóng bay lấp lánh... được trao cho từng em.

Những ánh mắt háo hức trong ngày đầu tiên của năm học mới

Đưa con đến dự lễ khai giảng từ sớm, phụ huynh Phạm Hùng chia sẻ ở bậc mầm non, hàng năm là ngày hội đưa trẻ đến trường, chưa có nhiều cảm nhận nên khi con vào lớp 1, ngày khai giảng sẽ là ngày đặc biệt, nhiều ấn tượng. "Gia đình mong muốn con được cảm nhận, thấu hiểu và giữ lại cảm xúc háo hức, vui vẻ trong ngày đầu đến trường"- phụ huynh cho biết.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng hướng về màn hình, hòa nhịp không khí khai giảng chung với cả nước

Sau những tiết mục văn nghệ, chương trình riêng của nhà trường, đúng 8 giờ, chương trình khai giảng hòa nhịp với sóng truyền hình quốc gia để chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt.

Khoảnh khắc tất cả giáo viên, phụ huynh, học cùng đứng dậy làm lễ chào cờ, hát Quốc ca, hòa nhịp với không khí chung của cả nước

Cô và trò lớp 1 trong ngày đầu tiên của năm học mới

Ngày khai giảng mang lại nhiều cảm xúc

Tất cả giáo viên, học sinh cùng hòa nhịp với bài ca truyền thống của nhà trường

Khoảnh khắc chào năm học mới bắt đầu

Trong sáng nay, ngoài chương trình khai giảng trực tiếp chung cả nước, nhiều trường học khắp TP HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang "màu cờ sắc áo" riêng của mỗi trường để chào đón học sinh, nhất là những em đầu cấp.

Cười hết cỡ trong ngày khai giảng của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học- TP HCM

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học- TP HCM được tham gia nhiều trò chơi trong ngày khai giảng

Đón học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu- TP HCM)

Học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trong ngày đầu ở ngôi trường THPT















