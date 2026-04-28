Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết lên sóng truyền hình Mỹ

Chương trình nghệ thuật "Mẹ và quê hương" do Hà Phương sản xuất phát sóng trên hệ thống truyền hình Manhattan Neighborhood Network (MNN) - Spectrum 67 - FIOS 36 - RCN 85, lúc 17 giờ ngày 30-4 (giờ địa phương).

Trước đó, khi ra mắt tại Việt Nam, chương trình nhận được sự quan tâm và yêu thích từ công chúng. Việc chương trình ra quốc tế, xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ góp phần nâng tầm ý nghĩa.

Theo dữ liệu từ đơn vị vận hành, MNN hiện phục vụ khoảng 500.000 thuê bao truyền hình cáp tại khu vực Manhattan, đồng thời nội dung của đài có khả năng tiếp cận hơn 20 triệu hộ gia đình thông qua hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến, cũng như tiếp cận đến hàng triệu người xem quốc tế ngoài Mỹ. Điều này mở ra cơ hội để chương trình tiếp cận không chỉ cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn khán giả bản địa và các cộng đồng đa văn hóa khác.

Ba chị em: Cẩm Ly - Hà Phương và Minh Tuyết chia sẻ câu chuyện tình của đấng sinh thành

"Mẹ và quê hương" được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và yếu tố tự sự.

Lấy chủ đề tình mẫu tử và tình yêu quê hương làm trung tâm, chương trình khai thác những giá trị mang tính phổ quát giúp khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau có thể đồng cảm.

Ca sĩ Hà Phương đảm nhận vai trò biểu diễn, người dẫn dắt cảm xúc, kết nối các lớp nội dung.

"Chương trình không chỉ là món quà tri ân cha mẹ chúng tôi mà còn kể lại câu chuyện rất riêng của người Việt, về quê hương, về những ký ức không thể tách rời trong mỗi con người.

Khi chương trình được phát sóng tại Mỹ, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình rằng làm sao để những cảm xúc rất Việt đó vẫn có thể chạm đến trái tim của những khán giả đến từ các nền văn hóa khác" - Hà Phương thổ lộ.

Cô cũng nhấn mạnh rằng việc xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ không phải là đích đến, mà là một bước khởi đầu cho hành trình dài hơn.

Ca sĩ Cẩm Ly - Hà Phương và Minh Tuyết cùng nhau kể lại những kỷ niệm và câu chuyện tình đầy lãng mạn của bố mẹ ruột

Ca sĩ Hà Phương và nhạc sĩ Trần Quang Hiển

Ca sĩ Hà Phương và "người tình màn ảnh" Thái San trong vở nhạc kịch

Một cảnh trong chương trình

Hà Phương đứng ra sản xuất chương trình

Trong chương trình, khán giả sẽ lần đầu nghe được những tâm sự, những bí mật giấu kín của nhạc sĩ Trần Quang Hiển và ba cô con gái: Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết.

Ngoài đại gia đình ca sĩ Hà Phương, chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Việt Anh, NSƯT Quyền Linh, NSƯT Quốc Thảo, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, diễn viên Hoài An, Mai Huỳnh…