Cẩm Ly - Lam Trường được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt

Đêm nhạc "Vé về thanh xuân" với sự góp mặt của các ca sĩ Cẩm Ly, Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh... diễn ra tối 25-4 tại Hà Nội như một hành trình cảm xúc, đưa khán giả trở lại với những năm tháng tuổi trẻ. Mỗi khán giả như được trao một "tấm vé" để bước lên chuyến tàu ký ức, không có điểm đến cụ thể, nhưng đó có thể là ký ức từ thời học sinh, những rung động đầu đời, đến giai đoạn trưởng thành với nhiều chiêm nghiệm.

Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên mở màn đêm nhạc với ca khúc "Ngỡ - Gót hồng - Kathy Kathy''. Ba giọng ca đại diện cho ba thế hệ cùng đứng chung sân khấu tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng. Lam Trường gắn với ký ức của thế hệ 8X qua các bản hit nhạc Hoa lời Việt, Khắc Việt là thanh xuân của nhiều khán giả 9X với loạt ca khúc tự sáng tác, trong khi Quốc Thiên thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành sau này. Khi giai điệu vang lên, khán phòng nhanh chóng hòa giọng, cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ.

Sau khi hoàn thành phần tam ca, Quốc Thiên cho biết cho biết anh hạnh phúc và tự hào khi được hát chung với các thần tượng tuổi thơ của mình. Đến giờ, anh vẫn nhớ mãi ký ức tuổi thơ len lén chép lời các ca khúc của Lam Trường vào vở, trong đó "Tình thôi xót xa", "Tình đơn phương", "Mãi mãi"… Trong khi đó, Khắc Việt nhớ ngày còn là cậu học sinh trèo rào để nghe Lam Trường hát ở Yên Bái cách đây hàng chục năm. Anh tin rằng những ca khúc của "anh Hai" không chỉ là thanh xuân của mình mà còn rất nhiều người.

Sau khi "chuyến tàu" thanh xuân được khởi hành, Khắc Việt tái hiện một phần thanh xuân của thế hệ 9x được tái hiện với các ca khúc do anh sáng tác như "Anh khác hay em khác", mash-up "Suy nghĩ trong anh - Chỉ em hiểu anh" và "Yêu lại từ đầu".

Tiếp nối phần ký ức của 9x, Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện với "Em không quay về", "Dành cho em", "Để em rời xa"… Toa tiếp theo của cuộc hành trình là dành cho thế hệ 7x, 8x trở lại những năm tháng rực rỡ hòa cùng SV96, Gala98 và âm nhạc của Quả Dưa Hấu với các ca khúc "Mưa", "Hè muộn". Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú cho biết họ cảm giác không chỉ đưa khán giả trở về với thanh xuân mà chính bản thân họ cũng cảm thấy được sống lại thời mới chập chững bước vào con đường âm nhạc cùng nhau.

Không chỉ kết hợp với Quả Dưa Hấu, Mỹ Linh còn mang đến "Hương ngọc lan", "Tóc ngắn". Trong khi đó, Cẩm Ly được cổ vũ cuồng nhiệt khi diện váy xẻ, bó sát khoe đường cong cân đối, gợi cảm ở tuổi U60 khi thể hiện ''Kẻ đứng sau tình yêu - Sao anh ra đi", "Em sẽ là người ra đi". Lam Trường khuấy động không khí với "Mãi mãi", ''Chợt nghe bước em về", "Tình thôi xót xa" và phần song ca đầy ăn ý với Quốc Thiên ca khúc ''Mưa phi trường''…

Bên cạnh các tiết mục solo, chương trình gây chú ý với loạt màn song ca, tam ca hiếm thấy. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không chỉ tạo sự mới lạ mà còn góp phần thể hiện chủ đề xuyên suốt của đêm nhạc.

Không chỉ hoài niệm, chương trình đưa vào kịch bản những ca khúc mới như "Ngày mai người ta lấy chồng", "50 năm về sau", "Cỏ dại và hoa dành dành"... Những sáng tác này mang màu sắc chiêm nghiệm, phản ánh góc nhìn của người trưởng thành khi nhìn lại tình yêu và thời gian.

Việc đặt các ca khúc mới bên cạnh những bản hit cũ tạo nên sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giúp mạch cảm xúc không bị ngắt quãng. Bên cạnh đó là những màn kết hợp xuyên thế hệ, từ đó cho thấy thanh xuân không phải là một giai đoạn đã khép lại, mà vẫn tiếp tục được viết thêm qua thời gian.