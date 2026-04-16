HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lam Trường nhớ kỷ niệm 30 năm trước với Cẩm Ly

Yến Anh

(NLĐO) - "Anh Hai" Lam Trường nhắc về những kỷ niệm với "Người cùng cảnh ngộ", ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tròn 30 năm.

Trước thềm live-concert "Vé về thanh xuân" sẽ diễn ra tối 25-4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, Cẩm Ly và Lam Trường đã có những buổi tập luyện cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình. Đã 3 thập kỷ kể từ lần đầu song ca, sự trở lại sân khấu lần này với hai giọng ca đình đám của thập niên 1990 cũng giống như một chiếc vé đưa hai ca sĩ trở về thời thanh xuân.

Lam Trường nhớ kỷ niệm 30 năm trước với Cẩm Ly - Ảnh 1.

Hai ca sĩ tích cực luyện tập cho "Vé về thanh xuân"

Hai nghệ sĩ ăn mặc rất giản dị trong phòng tập nhưng vẫn vô cùng máu lửa và tràn đầy năng lượng trong các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn sắp tới.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ nếu dùng 3 từ để nói về chương trình "Vé về thanh xuân" thì đó là "ký ức đẹp". Trong khi đó, "Anh Hai" Lam Trường nói rất thích bài hát "Người cùng cảnh ngộ". Đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tính tới nay đã tròn 30 năm.

Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ở tuổi ngoài 50. Nam ca sĩ chia sẻ: "Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn".

Nam ca sĩ nói thêm, khi biết tin Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hát bài hit của mình, anh rất tò mò xem các bạn sẽ hát bài của Trường với giọng ca và phong cách ra sao? Lam Trường chia sẻ, trong anh ngập tràn cảm giác hoài niệm với những ký ức âm nhạc năm xưa, bên cạnh đó là "sự rung động" với cảm xúc chân thật về âm nhạc.

"Thanh xuân là tuổi trẻ của Trường trên con đường âm nhạc của mình. Từ những ngày đầu Trường hát cho trung tâm Kim Lợi với chương trình "Mưa bụi", sau đó là Làn sóng xanh và các chương trình, giải thưởng lớn như Mai Vàng, Duyên dáng Việt Nam... bao nhiêu ký ức ùa về và Trường nghĩ rằng đó là tuổi thanh xuân của mình"- ca sĩ xúc động chia sẻ.

Lam Trường là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong khi Cẩm Ly nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và lối sống giản dị, không phô trương.

Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, "Vé về thanh xuân" còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và đặc biệt là Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.

Không chỉ được nghe các ca khúc gắn liền với tên tuổi của từng nghệ sĩ, khán giả còn được chứng kiến màn "đổi hit" cho nhau giữa các ca sĩ, cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ cùng sự sáng tạo trong mỗi màn trình diễn.

Trong chương trình, các bản hit đình đám nhiều thập kỷ qua sẽ được phối khí và dàn dựng với concept sân khấu hiện đại. Ngoài các ca khúc gắn liền với các nghệ sĩ, họ sẽ có những màn kết hợp chưa từng có trước đây. Nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, "mashup" các bản hit của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên sự mới mẻ cho khán giả. Các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, Chill, Synthwave hay Acoustic.

Ca sĩ Lam Trường băn khoăn với hai chữ "hết thời"

(NLĐO) - Tham gia chương trình "Vén màn showbiz" do Báo Người Lao Động thực hiện, ca sĩ Lam Trường đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý.

Lam Trường Cẩm Ly
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo