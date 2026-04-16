Lam Trường nhớ kỷ niệm 30 năm trước với Cẩm Ly

Trước thềm live-concert "Vé về thanh xuân" sẽ diễn ra tối 25-4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, Cẩm Ly và Lam Trường đã có những buổi tập luyện cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình. Đã 3 thập kỷ kể từ lần đầu song ca, sự trở lại sân khấu lần này với hai giọng ca đình đám của thập niên 1990 cũng giống như một chiếc vé đưa hai ca sĩ trở về thời thanh xuân.

Hai ca sĩ tích cực luyện tập cho "Vé về thanh xuân"

Hai nghệ sĩ ăn mặc rất giản dị trong phòng tập nhưng vẫn vô cùng máu lửa và tràn đầy năng lượng trong các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn sắp tới.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ nếu dùng 3 từ để nói về chương trình "Vé về thanh xuân" thì đó là "ký ức đẹp". Trong khi đó, "Anh Hai" Lam Trường nói rất thích bài hát "Người cùng cảnh ngộ". Đây cũng là một trong những ca khúc đầu tiên anh song ca với Cẩm Ly vào năm 1996, tính tới nay đã tròn 30 năm.

Khi hát ca khúc này lần đầu họ mới ở tuổi đôi mươi, còn giờ cả hai đã ở tuổi ngoài 50. Nam ca sĩ chia sẻ: "Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn".

Nam ca sĩ nói thêm, khi biết tin Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hát bài hit của mình, anh rất tò mò xem các bạn sẽ hát bài của Trường với giọng ca và phong cách ra sao? Lam Trường chia sẻ, trong anh ngập tràn cảm giác hoài niệm với những ký ức âm nhạc năm xưa, bên cạnh đó là "sự rung động" với cảm xúc chân thật về âm nhạc.

"Thanh xuân là tuổi trẻ của Trường trên con đường âm nhạc của mình. Từ những ngày đầu Trường hát cho trung tâm Kim Lợi với chương trình "Mưa bụi", sau đó là Làn sóng xanh và các chương trình, giải thưởng lớn như Mai Vàng, Duyên dáng Việt Nam... bao nhiêu ký ức ùa về và Trường nghĩ rằng đó là tuổi thanh xuân của mình"- ca sĩ xúc động chia sẻ.

Lam Trường là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Trong khi Cẩm Ly nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và lối sống giản dị, không phô trương.

Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, "Vé về thanh xuân" còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và đặc biệt là Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.

Không chỉ được nghe các ca khúc gắn liền với tên tuổi của từng nghệ sĩ, khán giả còn được chứng kiến màn "đổi hit" cho nhau giữa các ca sĩ, cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ cùng sự sáng tạo trong mỗi màn trình diễn.

Trong chương trình, các bản hit đình đám nhiều thập kỷ qua sẽ được phối khí và dàn dựng với concept sân khấu hiện đại. Ngoài các ca khúc gắn liền với các nghệ sĩ, họ sẽ có những màn kết hợp chưa từng có trước đây. Nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, "mashup" các bản hit của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên sự mới mẻ cho khán giả. Các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, Chill, Synthwave hay Acoustic.