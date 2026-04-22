Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Hòa Minzy và Cẩm Ly gây chấn động với khán giả

Lần đầu tiên Cẩm Ly và Hòa Minzy kết hợp

Cẩm Ly - Hòa Minzy: Cuộc gặp gỡ "không tưởng" giữa hai biểu tượng âm nhạc dân gian Việt Nam.

Tối 21-4, T Production chính thức công bố poster của MV "Người Việt mình thương nhau" - sản phẩm âm nhạc đặc biệt chào mừng mùa lễ Giỗ Tổ và kỷ niệm 30-4 năm nay. Không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật cộng đồng, đây còn là sự kết hợp "chấn động" giữa hai giọng ca được xem là biểu tượng cho dòng nhạc dân gian của hai vùng miền và hai thế hệ: Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Tiếp nối thành công vang dội của dự án VietNamLove với ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" - sản phẩm từng đạt hơn 1 tỉ lượt nghe, xem trên các nền tảng và xuất sắc giành giải "Dự án truyền cảm hứng" tại WeChoice Awards 2025; Đạo diễn - Nhà sản xuất Trần Thành Trung tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình với "Người Việt mình thương nhau".

Dự án lần này như là sự tiếp nối hành trình hơn 10 năm bền bỉ mà T Production thực hiện, nối dài những giá trị nhân văn từ "Xinh tươi Việt Nam", "Việt Nam tươi đẹp" đến những bài hát về quê hương, đất nước sâu sắc khác.

Điểm nhấn khiến khán giả "không tin nổi" chính là sự kết hợp giữa chị Tư Cẩm Ly và Hòa Minzy. Chia sẻ về lý do lựa chọn hai nghệ sĩ này, nhà sản xuất Trần Thành Trung tâm sự: "Ngay lần đầu tiên nghe demo của ca khúc, hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Cẩm Ly và Hòa Minzy. Họ là hai biểu tượng đại diện cho sự tiếp nối của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Chị Tư Cẩm Ly là tượng đài của dòng nhạc dân gian Nam Bộ, sở hữu chất giọng đằm thắm, ngọt ngào đã trở thành tài sản văn hóa trong lòng khán giả. Trong khi đó, Hòa Minzy lại định hình rất rõ nét gu âm nhạc dân gian Bắc Bộ bằng sự tinh tế của nghệ thuật Ả Đào và những bản hit đình đám gần đây. Sự kết hợp giữa hai thế hệ - một người là tượng đài, một người là ngôi sao đương thời - đã tạo nên sự thú vị".

Hòa Minzy

Anh cũng cho biết thêm, khi anh trình bày ý tưởng, cả hai nữ ca sĩ đều lập tức "say yes" bởi họ nhận ra đây là một sự kết hợp mà ít ai nghĩ tới, mang tính biểu tượng cao cho sự đoàn kết Bắc - Nam.

Để hiện thực hóa "Người Việt mình thương nhau", ê-kip T Production đã mất 6 tháng chuẩn bị. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob đã chấp bút dựa trên concept đối xứng độc đáo: chất Ả Đào miền Bắc kết hợp với chất dân ca Nam Bộ.

Tâm huyết của đạo diễn Trần Thành Trung

Ca sĩ Cẩm Ly

Chia sẻ về quá trình làm việc với Châu Đăng Khoa, đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung không giấu được sự tự hào: "Khoa gắn bó với tôi từ những ngày đầu sự nghiệp. Chúng tôi làm việc rất thẳng thắn, không ngại sửa tới sửa lui 5-7 lần cho từng câu chữ. Thậm chí khi đã chốt xong ca sĩ, chúng tôi vẫn quyết định viết thêm đoạn mới để chất liệu dân gian trở nên đậm đà và phù hợp hơn với quãng giọng của Cẩm Ly và Hòa Minzy".

Bên cạnh đó, Đinh Hà Uyên Thư - người em tri kỷ của Trần Thành Trung - cũng đã dồn hết tâm huyết cho phần hình ảnh. Dù lịch trình dày đặc, Thư và ê-kip GANGA vẫn giải quyết bài toán khó: làm sao để MV vừa chỉn chu, đậm chất Việt Nam nhưng vẫn phải mới mẻ, hiện đại mà không cầu kỳ.

Đạo diễn Trần Thành Trung

Trần Thành Trung chia sẻ: "Thường là khi các bài hát cộng đồng ra mắt, tôi luôn tạo điều kiện để các ca sĩ khác cover miễn phí. Mục tiêu của chúng tôi không phải là doanh thu, mà là để ca khúc trở thành bài hát của cộng đồng, vang lên đầy kiêu hãnh ở mọi nơi, trong mọi dịp đặc biệt của người Việt".

Có thể nói, "Người Việt mình thương nhau" không chỉ là một MV âm nhạc, mà là một lời khẳng định về sức mạnh của tình thương và sự gắn kết, hứa hẹn sẽ sống mãi theo thời gian trong lòng người yêu nhạc Việt.