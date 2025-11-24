HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng lũ lụt được miễn, giảm thuế như thế nào?

Thy Thơ

(NLĐO) – Pháp luật thuế hiện hành có quy định khá đầy đủ về miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong bối cảnh lũ lụt gây thiệt hại lớn cho người dân các tỉnh miền Trung, dư luận đang quan tâm liệu người nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh bị thiệt hại do bão lũ – sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ nào để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 24-11, ông Đồng Minh Hồng, thành viên Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP HCM, cho biết pháp luật thuế hiện hành có quy định khá đầy đủ về miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng thiên tai như bão lũ, lũ quét, những yếu tố gây thiệt hại lớn về tài sản, làm suy giảm khả năng kê khai và nộp thuế.

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng lũ lụt được miễn , giảm thuế hỗ trợ phục hồi sản xuất - Ảnh 1.

Tại điểm tiếp nhận Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, mọi người tất bật phân loại hàng hóa để chuyển đến bà con vùng lũ một cách nhanh nhất. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Một lãnh đạo Thuế TP HCM cũng cho biết kể từ năm 2015 đến nay, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại bởi thiên tai. Các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn hồ sơ khai thuế và gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm kể từ ngày hết hạn; trong thời gian gia hạn, không bị tính tiền chậm nộp và không bị phạt.

Ngoài ra, người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai dẫn đến vi phạm hành chính cũng có thể được miễn tiền phạt, tùy theo mức độ thiệt hại và hồ sơ chứng minh.

"Đặc biệt, hộ kinh doanh còn được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân và được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có đủ hồ sơ chứng minh thiệt hại. Đồng thời, cơ quan thuế cũng sẽ xem xét miễn, giảm các khoản phạt liên quan đến hóa đơn đối với những hộ bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt" – vị lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết.

Có được gia hạn việc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai thuế?

Về kiến nghị cho phép hộ kinh doanh bị thiệt hại được gia hạn thời điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai doanh thu từ 1-1-2026, ông Hồng cho rằng về nguyên tắc, hộ kinh doanh vẫn phải tiến hành chấm dứt thuế khoán và chuyển sang kê khai theo lộ trình chung.

Tuy nhiên, những hộ bị thiệt hại cần chủ động thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ về mức độ thiệt hại do lũ lụt cho cơ quan thuế.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng các chính sách hỗ trợ phù hợp, đúng quy định.


Tin liên quan

TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(NLĐO) - Cơ quan thuế TP HCM đã ban hành hướng dẫn cách thức, địa chỉ để hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo doanh thu.

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế (*): Lo lắng về ngưỡng doanh thu chịu thuế

Nhiều ý kiến đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh và bổ sung giảm trừ gia cảnh để bảo đảm công bằng

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội băn khoăn về ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh ở mức 200 triệu đồng/năm.

chính sách thuế lũ lụt hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng cơ quan thuế người nộp thuế thuế thu nhập cá nhân miễn thuế bão lũ gia hạn thuế
