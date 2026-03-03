HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ban nhạc và ca sĩ cùng họp mặt đầu năm tại nhà riêng Cẩm Vân, Khắc Triệu, họ chúc điều tốt đẹp cho sự nghiệp âm nhạc

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 1.

Từ trái sang: Ca sĩ Phương Thanh, Cẩm Vân, nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Khắc Triệu

Theo thông lệ nhiều năm qua, cứ mỗi độ xuân về, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu lại mở rộng cửa nhà, tổ chức buổi họp mặt thân tình dành cho những nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ đã đồng hành cùng mình trên hành trình âm nhạc. Trưa 3-3, buổi gặp gỡ đầu năm đã diễn ra thật ấm áp, đó là một cuộc sum vầy, là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, để nhắc nhau về giá trị của tình bạn, tình nghề và lòng biết ơn khán giả.

Lời mở đầu đầy trân trọng

Không khí buổi họp mặt trở nên đặc biệt khi ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đại diện các nghệ sĩ phát biểu khai mạc. Giọng xứ Huế nhỏ nhẹ nhưng đầy xúc động, bà ghi nhận những đóng góp bền bỉ của vợ chồng Cẩm Vân – Khắc Triệu cho nền âm nhạc nước nhà suốt nhiều thập niên. "Riêng ca sĩ Cẩm Vân không chỉ là một giọng ca đẹp, mà còn là một người đàn bà đảm đang, quán xuyến gia đình, nâng đỡ sự nghiệp của chồng và dìu dắt con gái Ce Ce Trương nối tiếp con đường nghệ thuật. Sự bền bỉ ấy làm nên một mái ấm âm nhạc đáng trân trọng" – ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Lời phát biểu không hoa mỹ, nhưng chân thành, như một cái bắt tay đầu xuân giữa những người đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của đời sống nghệ thuật.

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 2.

Các ca sĩ cùng hát bài "Hãy yêu nhau đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

"Hãy yêu nhau đi" – lời chúc đầu năm

Sau phần khai mạc, tất cả nghệ sĩ cùng đứng lên, hòa giọng trong ca khúc "Hãy yêu nhau đi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các nhạc sĩ trong bạn nhạc đệm đàn và ca sĩ Khắc Triệu đánh trống. Trong không gian ấm cúng, giai điệu quen thuộc vang lên như một lời chúc giản dị mà sâu sắc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng hát tặng tất cả các văn nghệ sĩ bài hát "Bình minh sẽ mang em đi", "Lạc mất mùa xuân".

Đạo diễn Đoàn Khoa chia sẻ: "Âm nhạc Việt Nam có thể thay đổi từng ngày, nhưng những buổi gặp gỡ như thế này nhắc các ca sĩ nhiều thế hệ cùng nhớ về cội nguồn, và cùng giữ gìn những giá trị bền lâu".

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 3.

Từ trái sang: Ca sĩ Kim Thoa, Ce Ce Trương, Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Hiền Mai

Buổi họp mặt còn có sự tham dự của ca sĩ Phương Thanh, Quang Dũng, Võ Hạ Trâm, diễn viên Hiền Mai, nhạc sĩ Đức Trí, cùng các đạo diễn Tất My Loan, Đoàn Khoa, ca sĩ Nguyên Lộc, ca sĩ Kim Thoa… Mỗi người một câu chuyện, một kỷ niệm, nhưng đều chung cảm xúc trân quý tình bạn nghệ sĩ.

Giữ lửa và giữ sự tử tế

Chia sẻ với bạn bè đầu năm, Cẩm Vân bày tỏ: "Chúng tôi chỉ mong được hát lâu hơn, được sống tử tế với nghề và tiếp tục làm những điều ý nghĩa cho âm nhạc. Mỗi năm họp mặt là một lần tự nhắc mình phải làm tốt hơn nữa".

Năm 2026, ca sĩ Cẩm Vân sẽ cùng Trịnh Vĩnh Trinh tham gia chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế tại Singapore – một cuộc gặp gỡ không chỉ quảng bá tiếng hát Việt Nam mà còn tiếp tục nối dài tinh thần kết nối của âm nhạc Việt với bạn bè trên thế giới.

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 4.

Các ca sĩ, diễn viên trẻ đến chúc mừng ca sĩ Cẩm Vân

Trong ánh mắt của ca sĩ Cẩm Vân ánh lên niềm say mê. Bên cạnh bà, ca sĩ Khắc Triệu lặng lẽ, điềm đạm như cách anh đã đứng phía sau, nâng đỡ suốt chặng đường dài.

Và có lẽ, giữa nhịp sống gấp gáp của năm mới 2026, lời ca "Hãy yêu nhau đi" vẫn vang lên như một thông điệp đẹp – cho giới nghệ sĩ và cho cả công chúng yêu nhạc.

Một số hình ảnh trong buổi họp mặt:

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 5.

Ca sĩ Cẩm Vân hát ca khúc "Ly rượu mừng"

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 6.

Từ trái sang: Ca sĩ Khắc Triệu, Phương Thanh, Cẩm Vân, nhạc sĩ Đức Trí, đạo diễn Tất My Loan, ca sĩ Nguyên Lộc

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 7.

Từ trái sang: Đạo diễn Thanh Hiệp, ca sĩ Cẩm Vân, đạo diễn Đoàn Khoa, đạo diễn Tất My Loan

Cẩm Vân, Khắc Triệu họp mặt ca sĩ đầu năm mới, hát vang "Hãy yêu nhau đi" - Ảnh 8.

Các nhạc sĩ, ca sĩ chúc mừng ca sĩ Cẩm Vân

Cẩm Vân-Khắc Triệu
