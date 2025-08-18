HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cấm xe một số tuyến đường ở trung tâm TP HCM vào ngày 19-8

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT TP HCM điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, ngày 19-8, một số tuyến đường sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.1945 - 19.8.2025).

Cụ thể:

Từ 6 đến 9 giờ ngày 19-8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Trần Phú đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

Cấm xe 2 đường quan Trọng ở trung tâm TP HCM vào ngày 19 - 8 - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm TP HCM.

Lộ trình thay thế:

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Trần Phú - Trần Bình Trọng - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ: Trần Phú - Trần Bình Trọng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ.

Từ 6 đến 8 giờ ngày 19-8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi) và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn). 

Lộ trình thay thế:

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lê Lợi.

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tôn: Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

