Thời sự

Cầm xẻng dọa du khách nước ngoài, nhân viên quán bar ở Nha Trang bị xử lý

Kỳ Nam

(NLĐO) - Chủ quán bar có nhân viên dùng xẻng dọa du khách ở Nha Trang thừa nhận hành vi khiếm nhã của nhân viên và hé lộ nguyên nhân

Ngày 5-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 2 du khách nước ngoài bị nhân viên quán bar dùng xẻng dọa đánh tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, những người có hành vi đe dọa khách nước ngoài là nhân viên quán bar B.B, kinh doanh tại khu vực bãi biển Nha Trang. Vụ việc xảy ra vào tối 31-12-2025 và được người dân ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, đại diện quán bar B.B xác nhận sự việc và cho biết thời điểm xảy ra mâu thuẫn, 2 vị khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu, tự ý vào quán và ngồi chung bàn với 2 nữ khách người Việt Nam đang có mặt từ trước.

Clip nhân viên quán bar dùng xẻng "dọa" khách nước ngoài ở Nha Trang

"Trước tình huống bất ngờ, 2 nữ khách hoảng sợ và rời đi. Nhân viên quán đã đến nhắc nhở, yêu cầu 2 vị khách không tiếp tục có hành vi làm phiền. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, một số nhân viên đã ứng xử chưa phù hợp, nhất là việc sử dụng xẻng để dọa khách, gây phản cảm và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương" - đại diện quán bar B.B thừa nhận.

Theo phía quán bar, sau vụ việc, một nhân viên đã bị cảnh cáo, các cá nhân liên quan bị kiểm điểm trách nhiệm. Chủ cơ sở cũng đã trực tiếp gặp gỡ, gửi lời xin lỗi đến nhóm khách nước ngoài vì hành vi thiếu chuẩn mực của nhân viên.

Xin lỗi, kỷ luật nhân viên vì dùng xẻng "dọa" khách nước ngoài ở Nha Trang - Ảnh 1.

Nhân viên quán bar dùng xẻng "dọa" khách nước ngoài ở Nha Trang

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh 2 người nước ngoài tranh cãi với nhóm người mặc đồng phục quán bar B.B tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. 

Trong clip, một nhân viên bất ngờ cầm xẻng chạy tới đe dọa, trong khi xung quanh có đông người dân và du khách chứng kiến. Trong khi đó, 2 người khách nước ngoài liên tục có hành động gây hấn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời giữ gìn hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn của TP Nha Trang trong mắt du khách quốc tế.

Nha Trang: Tài xế taxi thừa nhận tráo tiền của khách nước ngoài

Nha Trang: Tài xế taxi thừa nhận tráo tiền của khách nước ngoài

(NLĐO)- Tài xế taxi tạm trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc tráo tiền của khách nước ngoài

Tài xế taxi ở Nha Trang nghi "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài

(NLĐO)- Một tài xế taxi ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nghi tráo tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

(NLĐO)- Trưa 4-1, tàu du lịch biển Costa Serena chở 2.800 khách Châu Âu thăm Nha Trang- Khánh Hòa, đây chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng trong năm mới 2026

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang du khách nước ngoài công an phường Người Việt Nam mạng xã hội
