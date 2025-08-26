Giải nhất: Trương Công Lực – Tác phẩm: "Phong cách trang điểm đặc biệt của phụ nữ Myanmar" – Chụp tại Myanmar.





Chiều 25-8, cuộc thi nhiếp ảnh "Vẻ đẹp ASEAN – Dấu ấn Việt Nam" đã được công bố kết quả và được trưng bày đến hết ngày 5-9 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp – IDECAF.

Nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 – 8/8/2025) và 30 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập ngôi nhà chung ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2025), Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP HCM (VAFA), Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDÉCAF) và artLIVE tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh "Vẻ đẹp ASEAN – Dấu ấn Việt Nam".

Không gian triển lãm ảnh tại IDÉCAF

Cuộc thi được sự ủng hộ từ Tổng Lãnh sự quán Malaysia – quốc gia đang là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM (HUFO), với mục tiêu tạo sân chơi kết nối cộng đồng yêu nhiếp ảnh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa các nước thành viên, lan tỏa những hình ảnh tích cực về thiên nhiên, con người và đời sống trong khu vực.

Trương Công Lực giành được giải nhất với tác phẩm ‘Phong cách trang điểm đặc biệt của phụ nữ Myanmar’

Sau khi công bố kết quả, triển lãm mở cửa miễn phí chào đón công chúng và giới yêu nhiếp ảnh. Bên cạnh tôn vinh tài năng của các tác giả, "Vẻ đẹp ASEAN – Dấu ấn Việt Nam" còn là dịp để khán giả chiêm ngưỡng và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên, kiến trúc và đời sống con người Đông Nam Á qua ống kính chân thực; từ đó, kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật và lan tỏa giá trị thẩm mỹ vượt ra ngoài biên giới.

Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng Lan – Tác phẩm: Thắp sáng hang Phật – Chụp tại Myanmar

Dấu ấn từ "Vẻ đẹp ASEAN – Dấu ấn Việt Nam"

Hướng đến việc ghi lại cảnh sắc, con người và đời sống trong các quốc gia thành viên ASEAN, cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch, tạo cơ hội để mỗi người thể hiện góc nhìn, cảm xúc và niềm tự hào của mình qua từng khuôn hình dự thi. Điều thú vị là có rất nhiều tác giả gửi tác phẩm tham dự. Kể từ khi chính thức khởi động, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng rộng rãi từ đông đảo bạn trẻ. Ban Tổ chức đã nhận về hơn 200 tác phẩm dự thi của hơn 50 tác giả.

Giải ba: Cao Thị Thanh Hà – Tác phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh – Chụp tại Việt Nam

Buổi Lễ Khai mạc triển lãm có sự tham dự của các cơ quan Tổng lãnh sự quán ASEAN tại TP HCM, các cơ quan Hiệp hội doanh nghiệp ASEAN tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khách mời.

Đặc biệt, các tác phẩm đã ghi dấu hình ảnh tại cả 10 quốc gia thành viên ASEAN, khẳng định tinh thần kết nối và giao lưu văn hóa khu vực.

Các tác phẩm dự thi mang đến góc nhìn đa dạng và giàu cảm xúc về đời sống và con người Á Đông. Từ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, đến những khoảnh khắc đời thường giản dị mà ấm áp, tất cả đều được thể hiện với sự chân thực đầy tình cảm.

Kết quả: Giải nhất: Trương Công Lực – Tác phẩm: "Phong cách trang điểm đặc biệt của phụ nữ Myanmar" – Chụp tại Myanmar. Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng Lan – Tác phẩm: "Thắp sáng hang Phật" – Chụp tại Myanmar. Hai Giải Ba: Cao Thị Thanh Hà – Tác phẩm: "Thành phố Hồ Chí Minh" – Chụp tại Việt Nam; Nguyễn Thu Dung – Tác phẩm: "Dấu thời gian" – Chụp tại Campuchia. 5 Giải Khuyến khích: Huỳnh Bửu Tinh – Tác phẩm: "Lễ hội cầu nước" – Bắc Giang – Chụp tại Việt Nam; Tống Trần Sơn – Tác phẩm: "Pháo hoa Singapore" – Chụp tại Singapore; Trần Kim Phụng – Tác phẩm: "Bình yên" – Chụp tại Indonesia; Đỗ Trọng Danh – Tác phẩm: "Đất nước chùa Vàng" – Chụp tại Thái Lan; Huỳnh Quang Ngọc – Tác phẩm: "Nhà thờ hồi giáo Jame' Asr Hassanil Bolkiah" – Chụp tại Brunei.



