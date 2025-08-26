Chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân đội

Ngày 25-8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng, cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã tổ chức đại hội trước ở 3 cấp - cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Đồng thời, chủ động làm tốt việc chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chiều 25-8. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học; quán triệt, cụ thể hóa dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, dân chủ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình cao. Dự thảo nghị quyết ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung cốt lõi, quan trọng...

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.