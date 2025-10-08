Camera AI ở TP HCM được lắp đặt ở tuyến đường nào?

CLIP: Hệ thống camera AI ở trung tâm TP HCM.

Ngày 8-10, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết thành phố hiện có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm.

Camera AI được lắp đặt ở trung tâm TP HCM.

Cụ thể, 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm. Có 47 camera do Cục CSGT (Bộ Công an) đầu tư, gồm 7 giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 5 giám sát dừng đỗ/ngược chiều, 8 nhận dạng biển số, 19 quan sát giao thông.

31 camera AI được lắp đặt khu vực trung tâm TP HCM. Trong đó chủ yếu ở các giao lộ đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng (thuộc quận 1, 3 cũ).

Camera AI bắt đầu vận hành và xử phạt từ ngày 1-9.

Một trường hợp vượt đèn đỏ bị camera AI ghi lại.

Các camera AI dù mới đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả khi tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ... và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý.

Từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.