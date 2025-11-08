Hành trình bắt giữ đối tượng 11 năm trốn truy nã của Công an TP HCM

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Lê Văn Thiện (SN 1985, quê Thanh Hoá) về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua và đã bị các trinh sát bắt giữ.

Hồ sơ vụ án thể hiện Thiện đã cùng những người khác thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5-2013 đến tháng 11-2013.

Mặc dù đối tượng đã lẩn trốn suốt 11 năm, liên tục thay đổi địa điểm và tìm cách che giấu tung tích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vẫn kiên trì rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén. Sau quá trình điều tra, xác minh đầy khó khăn, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn náu của Lê Văn Thiện.

Lê Văn Thiện bị Công an TP HCM bắt giữ sau 11 năm

Vào ngày 6-11, một tổ công tác đã được triển khai, tổ chức truy bắt thành công đối tượng Thiện, đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM kêu gọi người dân tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm, đặc biệt là các đối tượng truy nã.

Đối với đối tượng đang bị truy nã: Pháp luật Việt Nam luôn có chính sách khoan hồng. Việc ra đầu thú sớm sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Mọi hành vi cố tình lẩn trốn, không hợp tác chỉ làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng và hình phạt cuối cùng.

Công an TP HCM kêu gọi những người đang trốn truy nã hãy chấm dứt chuỗi ngày lẩn trốn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với những gia đình đang có người thân trốn lệnh truy nã nên vận động, thuyết phục người thân đang bị truy nã sớm ra đầu thú để hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước. Che giấu tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện, nhận dạng hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, người dân hãy cung cấp kịp thời cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.

Mọi thông tin tố giác sẽ được bảo mật tuyệt đối.