Pháp luật

Công an TP HCM thông tin vụ xét xử công khai 4 thuyền trưởng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thông tin vụ xét xử 4 thuyền trưởng liên quan đến các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định

Ngày 10-11, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Cao Văn Luyện, Đỗ Văn Giỏi về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Công an TP HCM cho biết TAND TP HCM đã ban hành Quyết định số 6507 đưa vụ án do Luyện, Giỏi thực hiện ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 12-11 tại TAND TP HCM Cơ sở 1, số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP HCM.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 18-2, Luyện điều hành đưa tàu cá BV-93481-TS và Giỏi điều khiển tàu cá BV-93472-TS cùng 10 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải, TP HCM đi đánh bắt hải sản trên vùng biển khơi Việt Nam.

Công an TP HCM thông tin vụ xét xử 2 thuyền trưởng - Ảnh 1.

Ông Luyện (trái) và ông Giỏi tại Công an TP HCM

Sau đó, khi đang đánh bắt thủy sản trên biển, Luyện nhận được thông tin từ chủ tàu gọi điện thoại vệ tinh từ đất liền thông báo về việc thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá thường xuyên mất kết nối.

Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu cá do Giỏi làm thuyền trưởng đưa qua tàu cá do Luyện làm thuyền trưởng để Luyện kiểm tra tình trạng hoạt động.

Quá trình kiểm tra, Luyện đã ngắt nguồn điện, không duy trì hoạt động cả 2 thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá.

Ngày 17-8, khi phát hiện có tàu của lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi do vi phạm vùng biển nước sở tại, Luyện đã chỉ đạo thuyền viên trên 2 tàu chặt bỏ lưới và cho 2 tàu chạy về hai hướng khác nhau hướng về vùng biển Việt Nam.

Trước đó, VKSND TP HCM cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Lê Văn Hỡi (SN 1976), Lê Văn Âu (SN 1982, em ruột ông Hỡi) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"

Công an TP HCM cho biết TAND cùng cấp đã ban hành Quyết định số 6506 để đưa ra xét xử công khai. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13-11 tại trụ sở TAND TP HCM cơ sở 1, số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP HCM.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 3-4, ông Hỡi điều hành đưa tàu cá BV-93269-TS do ông làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Lê Văn Âu làm thuyền trưởng đưa 12 ngư dân xuất bến tại Cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP HCM đi đánh bắt hải sản.

Sau đó, 2 tàu này cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) và tắt thiết bị giám sát hành trình. Đến ngày 9-4. ông Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động 2 tàu cùng 12 thuyền viên rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.

Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, ông Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá.

Đến ngày 12-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài thì tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam. Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, Tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam.

Việc nhanh chóng đưa các vụ án về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) ra xét xử đã thể hiện việc TAND TP HCM thực hiện nghiêm chỉ đạo của TAND tối cao, Thành ủy TP HCM và UBND TP HCM về việc xử lý nghiêm.

Việc kiên quyết xử lý hình sự đối với các vụ án liên quan IUU là nỗ lực rất lớn của TAND TP HCM nói riêng và liên ngành tố tụng TP HCM (Cơ quan An ninh điều tra, VKSND TP HCM, TAND TP HCM) nói chung, góp phần cùng với nỗ lực chung của cả nước trong việc xem xét, gỡ thẻ vàng của Liên minh Châu Âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.

