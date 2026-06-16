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Pháp luật

Camera ghi cảnh cướp giật táo tợn, công an nhanh chóng bắt 2 nghi phạm

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau vụ giật iPhone 15 Pro Max của cô gái 16 tuổi ở Thuận Giao, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra

Ngày 16-6, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Tấn Vũ (32 tuổi, quê An Giang) và Trần Văn Ngàn (29 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trưa 14-6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đang điều khiển xe máy thì bị hai thanh niên áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an bắt 2 nghi phạm cướp giật tài sản trong 24 giờ Tại Thuận Giao - Ảnh 1.

Camera an ninh ghi lại cảnh giật iPhone của thiếu nữ 16 tuổi ở TPHCM

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 13-6 trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Thuận Giao khẩn trương vào cuộc xác minh, mời bị hại là chị D.K.Y. (16 tuổi, quê An Giang) cùng người giám hộ đến làm việc.

Theo trình báo của bị hại, tài sản bị cướp giật là một điện thoại iPhone 15 Pro Max màu trắng.

Công an bắt 2 nghi phạm cướp giật tài sản trong 24 giờ Tại Thuận Giao - Ảnh 2.

Hai nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an TPHCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát hệ thống camera an ninh và truy vết trên nhiều tuyến đường, lực lượng công an nhanh chóng xác định được các đối tượng nghi vấn.

Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, công an đã bắt giữ Nguyễn Tấn Vũ và Trần Văn Ngàn. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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