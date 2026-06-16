HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

3 TikToker Hàn Quốc nhận án tù ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Nhập cảnh vào Việt Nam với lý do quay video TikTok để giới thiệu du lịch, 3 thanh niên người Hàn Quốc lãnh án vì ma tuý.

Ngày 16-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nam Hyunuk (29 tuổi), Lee Dong Woo (26 tuổi), Jeon Gukbin (28 tuổi; cùng quốc tịch Hàn Quốc) mỗi người 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Lời đề nghị tại phố đi bộ

Theo cáo trạng, 3 bị cáo gồm Nam Hyunuk (SN 1997), Lee Dongwoo (SN 2000) và Jeon Gukbin (SN 1998), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 20-8-2024. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này khai nhận mục đích đến Việt Nam là để quay các video TikTok giới thiệu về các địa điểm vui chơi và ăn uống.

3 tiktoker Hàn Quốc nhận án tù ở TPHCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Tối 21-8-2024, tại một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện (TPHCM), Nam Hyunuk làm quen với một người phụ nữ Việt Nam không rõ lai lịch. Người này đề nghị Nam vận chuyển một gói "thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng" về Hàn Quốc với tiền công hứa hẹn là 3.000.000 Won (khoảng hơn 50 triệu đồng). Nam đã bàn bạc với Lee Dongwoo và Jeon Gukbin; cả 2 đều đồng ý tham gia để chia đều số tiền công.

Thủ đoạn giấu ma túy trong quần lót

Ngày 22-8-2024, Nam Hyunuk nhận từ người phụ nữ và một người đàn ông lạ mặt tại khu vực Bùi Viện một túi vải chứa 3 gói nylon. Dù được bảo là "thuốc dinh dưỡng" nhưng người thuê đã dặn nhóm thanh niên phải cất giấu kỹ trong quần lót để tránh đóng thuế, thậm chí còn hướng dẫn cách hối lộ cán bộ Hải quan nếu bị phát hiện.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-8-2024, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Incheon (Hàn Quốc) trên chuyến bay số hiệu "KE470", nhóm này đã bị lực lượng an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện: Nam Hyunuk giấu 596,95 gam Ketamine dưới đáy quần lót; Lee Dongwoo giấu 499,62 gam Ketamine dưới đáy quần lót; Jeon Gukbin giấu 395,26 gam Ketamine và 46,6643 gam MDMA dưới đáy quần lót.

Tổng khối lượng ma túy mà nhóm "TikToker" này vận chuyển trái phép là hơn 1,49 kg Ketamine và hơn 46 gam MDMA.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của người phụ nữ và người đàn ông đã thuê nhóm thanh niên này vận chuyển ma túy do thông tin lai lịch không rõ ràng.

Tin liên quan

TPHCM: Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” miệt thị vùng miền

TPHCM: Sắp xét xử vụ TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” miệt thị vùng miền

(NLĐO) - Các đối tượng này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an ninh mạng, gây mất an ninh trật tự và bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng, người đã sử dụng tài khoản "Master Dũng Văn" để trục lợi

TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - TikToker Lê Việt Hùng bị cáo buộc dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người.

sân bay Tân Sơn Nhất xét xử sơ thẩm Tiktoker vận chuyển ma túy Người Hàn Quốc vận chuyển trái phép thủ tục xuất cảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo