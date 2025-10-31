Ngày 31-10, Công an phường Tam Phước (Đồng Nai) đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Đại Ngân (SN 1993); Nguyễn Hữu Thiện (SN 2005) và Lâm Phước Tấn (SN 1994, cùng ngụ ở Đồng Nai) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

3 đối tượng trong vụ trộm

Vào chiều 23-10, ông Trần Kim Năng (SN 1971, khu phố Long Khánh 1) kiểm tra khu vực chánh điện chùa Tam Phước. Tại đây, ông phát hiện 1 tượng thần bốn mặt bằng đồng đã bị kẻ gian lấy trộm.

Đây là tượng do phật tử thỉnh từ Thái Lan về để cúng dường tại chùa. Tượng thần bị mất có chiều cao khoảng 75 cm, rộng 30 cm, được chụp trong lồng kính.

Ông Năng nhận lại bức tượng đồng bị mất

Kiểm tra camera an ninh, ông Năng phát hiện có 3 đối tượng đi trên hai xe mô tô đã vào khu vực chánh điện, bẻ khóa lồng kính, ôm tượng thần đưa lên xe rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, ông Năng đã trình báo Công an phường Tam Phước về vụ mất trộm. Vào cuộc điều tra, công an đã tiến hành bắt giữ Ngân và 2 đồng phạm cùng tang vật liên quan.