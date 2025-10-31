HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Camera ghi lại 3 gương mặt trong vụ trộm ở chùa Tam Phước, tỉnh Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)- Tượng thần bốn mặt Baramon bằng đồng trong chùa Tam Phước bị 3 kẻ trộm lấy đi mất.

Ngày 31-10, Công an phường Tam Phước (Đồng Nai) đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Đại Ngân (SN 1993); Nguyễn Hữu Thiện (SN 2005) và Lâm Phước Tấn (SN 1994, cùng ngụ ở Đồng Nai) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Camera ghi lại 3 kẻ trộm tượng thần bằng đồng tại chùa Tam Phước ở Đồng Nai - Ảnh 1.

3 đối tượng trong vụ trộm

Vào chiều 23-10, ông Trần Kim Năng (SN 1971, khu phố Long Khánh 1) kiểm tra khu vực chánh điện chùa Tam Phước. Tại đây, ông phát hiện 1 tượng thần bốn mặt bằng đồng đã bị kẻ gian lấy trộm.

Đây là tượng do phật tử thỉnh từ Thái Lan về để cúng dường tại chùa. Tượng thần bị mất có chiều cao khoảng 75 cm, rộng 30 cm, được chụp trong lồng kính.

Camera ghi lại 3 kẻ trộm tượng thần bằng đồng tại chùa Tam Phước ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Ông Năng nhận lại bức tượng đồng bị mất

Kiểm tra camera an ninh, ông Năng phát hiện có 3 đối tượng đi trên hai xe mô tô đã vào khu vực chánh điện, bẻ khóa lồng kính, ôm tượng thần đưa lên xe rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, ông Năng đã trình báo Công an phường Tam Phước về vụ mất trộm. Vào cuộc điều tra, công an đã tiến hành bắt giữ Ngân và 2 đồng phạm cùng tang vật liên quan.

Tin liên quan

Hai thanh niên trộm tượng phật trị giá hơn 200 triệu đồng ra đầu thú

Hai thanh niên trộm tượng phật trị giá hơn 200 triệu đồng ra đầu thú

(NLĐO) – Phát hiện toàn bộ hành vi bị camera an ninh ghi lại, hai đối tượng tại Đà Nẵng đành ra đầu thú trước công an cùng với tang vật là tượng phật Di Lặc bằng gỗ trầm hương quý giá.

Cảnh 2 thanh niên trộm tượng phật 200 triệu bỏ chạy, chỉ mất 55 giây

(NLĐO) – Phút chốc lơ là, một chủ nhà ở Đà Nẵng bàng hoàng vì tượng phật Di Lặc đặt trên phòng khách đã "không cánh mà bay".

Công an Gia Lai vào cuộc truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo của người dân

(NLĐO) - Công an Gia Lai đang truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo xảy ra tại xã An Hòa, sau khi một máy cưa bị các đối tượng giấu gần đó đã biến mất

trộm cắp tài sản tỉnh đồng nai camera an ninh chùa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo