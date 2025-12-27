HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy ngọn lửa xuất phát từ phía ngoài căn nhà nhưng vì đêm khuya và đang ngủ nên người bên trong không hay biết

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn ở Đắk Lắk khiến 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ngọn lửa khởi phát từ trước căn nhà rồi lan nhanh vào trong khiến 4 người tử vong

Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người tử vong, chủ yếu do ngạt khí, gồm anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021).

Đoạn clip do camera an ninh của một nhà dân phía đối diện ghi lại cho thấy ngọn lửa bắt đầu khởi phát ở khu vực phía trước căn nhà anh D. 

Sau ít phút, người dân đã chạy tới hô hoán gọi chủ nhà. Do căn nhà đóng kín cửa, những người bên trong ngủ ở phía sau nên gia đình không hay biết.

Sau đó, ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy vào bên trong căn nhà anh D. 

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng và người dân đã đục bức tường phía sau nhà đưa 5 người trong gia đình ra ngoài. 

Tuy nhiên, 4 người đã tử vong. Riêng cháu nhỏ gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết.

CLIP: Khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Tin liên quan

Bé trai 1 tháng tuổi thoát nạn trong vụ cháy 4 người chết

Bé trai 1 tháng tuổi thoát nạn trong vụ cháy 4 người chết

Bộ Giáo dục – Đào tạo “chốt” bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc; Giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tục… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

CLIP: Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Căn nhà xảy ra vụ cháy kinh doanh đồ điện nước nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến cha mẹ và 2 con tử vong, cháu bé 1 tháng tuổi bị thương

Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: Cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong lòng cha

(NLĐO) – Theo một số nhân chứng, cha mẹ và 2 con tử vong do ngạt khí, riêng cháu bé 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng và may mắn thoát chết

tỉnh Đắk Lắk camera an ninh hiện trường vụ cháy khoảnh khắc
