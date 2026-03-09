HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Campuchia rút khỏi Giải futsal Đông Nam Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - Việc Campuchia rút khỏi giải giúp cho hai bảng đấu cân bằng về số đội và chỉ phải điều chỉnh lại lịch thi đấu.

Trong ngày 9-3, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo đội tuyển futsal Campuchia sẽ không tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 như kế hoạch ban đầu. Trước sự thay đổi này, AFF đã tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu của giải.

Ban đầu, Campuchia nằm ở bảng B cùng 4 đội khác. Sau khi đội tuyển này rút lui, bảng B còn lại 4 đội, bằng với số đội của bảng A. Vì vậy, AFF quyết định giữ nguyên kết quả bốc thăm trước đó và không tổ chức bốc thăm lại.

Theo đó, bảng A gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Timor-Leste. Bảng B có sự góp mặt của Indonesia, Úc, Malaysia và Brunei Darussalam.

Campuchia rút khỏi Giải futsal Đông Nam Á 2026 - Ảnh 1.

Theo lịch thi đấu mới, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12-4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng từ ngày 6 đến 8-4 để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết diễn ra ngày 10-4. Trận tranh hạng ba và chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 12-4.

Ở vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Myanmar (6-4), Timor-Leste (7-4) và chủ nhà Thái Lan (8-4).

Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tiếp tục cạnh tranh suất vào chung kết.

Cú vấp đáng tiếc của futsal nữ Việt Nam

Cú vấp đáng tiếc của futsal nữ Việt Nam

Tuyển futsal nữ Việt Nam đã không bảo vệ thành công ngôi hậu Đông Nam Á sau thất bại trước Thái Lan ở trận bán kết.

Futsal Việt Nam sớm gặp Thái Lan tại vòng bảng giải Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Thuộc nhóm hạt giống số 2 giải futsal Đông Nam Á, futsal Việt Nam vẫn sớm đụng độ Thái Lan từ vòng bảng.

Thua Thái Lan, futsal nữ Việt Nam tranh hạng 3

(NLĐO) - Bán kết Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 giữa tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan khép lại với tỉ số 2-4.

