Campuchia rút khỏi Giải futsal Đông Nam Á 2026

Trong ngày 9-3, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo đội tuyển futsal Campuchia sẽ không tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 như kế hoạch ban đầu. Trước sự thay đổi này, AFF đã tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu của giải.

Ban đầu, Campuchia nằm ở bảng B cùng 4 đội khác. Sau khi đội tuyển này rút lui, bảng B còn lại 4 đội, bằng với số đội của bảng A. Vì vậy, AFF quyết định giữ nguyên kết quả bốc thăm trước đó và không tổ chức bốc thăm lại.

Theo đó, bảng A gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Timor-Leste. Bảng B có sự góp mặt của Indonesia, Úc, Malaysia và Brunei Darussalam.

Theo lịch thi đấu mới, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12-4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng từ ngày 6 đến 8-4 để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết diễn ra ngày 10-4. Trận tranh hạng ba và chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 12-4.

Ở vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Myanmar (6-4), Timor-Leste (7-4) và chủ nhà Thái Lan (8-4).

Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tiếp tục cạnh tranh suất vào chung kết.