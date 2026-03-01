HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Futsal Việt Nam sớm gặp Thái Lan tại vòng bảng giải Đông Nam Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - Thuộc nhóm hạt giống số 2 giải futsal Đông Nam Á, futsal Việt Nam vẫn sớm đụng độ Thái Lan từ vòng bảng.

Chiều 1-3, tại Nonthaburi (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự có Phó Chủ tịch Trần Anh Tú.

Theo kết quả từ những lá thăm may rủi, tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor-Leste.

Đây được xem là bảng đấu khá “nặng ký”, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Tuyển futsal Thái Lan với lợi thế sân nhà cùng bề dày thành tích tại giải vẫn luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, Myanmar nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, quyết liệt và không dễ bị khuất phục.

img

Đáng chú ý, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan tiếp tục “có duyên” khi thường xuyên chạm trán nhau từ vòng bảng. Ở hai kỳ Giải futsal châu Á 2024 và 2026, hai đội cũng từng nằm chung bảng, tạo nên những màn so tài căng thẳng và giàu duyên nợ.

Trong khi đó, bảng B quy tụ đương kim vô địch Indonesia, Úc, Malaysia, Campuchia và Brunei. Đây sẽ là màn cạnh tranh của 3 đội Indonesia, Úc và Malaysia cho tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Trước lễ bốc thăm, các đội được chia vào 5 nhóm hạt giống dựa trên thành tích thi đấu. Thái Lan và Indonesia thuộc nhóm 1; Việt Nam và Úc ở nhóm 2; Malaysia, Myanmar nhóm 3; Timor-Leste, Campuchia nhóm 4; Brunei ở nhóm 5.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 5 đến 11-4 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi. Vòng bảng thi đấu từ ngày 5 đến 7-4, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết (9-4), trước khi tranh chung kết vào ngày 11-4.

futsal Việt Nam futsal Thái Lan futsal Đông Nam Á
