Campuchia - Thái Lan cùng cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 27-9 đã cáo buộc quân đội Thái Lan phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các vị trí quân sự của Campuchia ở khu vực An Ses sáng cùng ngày, làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới.

Một đoàn Quan sát viên lâm thời ASEAN đến thăm Chong Arn Ma hôm 19-8 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo tuyên bố được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Maly Socheata đưa ra trong ngày, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào khoảng 11 giờ 52 phút sáng bằng súng cối và súng trường nhằm vào lực lượng Campuchia đóng quân gần biên giới.

Ông Socheata nói rằng Campuchia đã "rất kiên nhẫn và không đáp trả", đồng thời tái khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, nhấn mạnh quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Thái Lan ở mọi cấp độ để khôi phục hòa bình và ổn định.

Cũng theo ông Socheata, vụ bất ổn vẫn chưa kết thúc vào thời điểm tuyên bố này được đưa ra.

Ngược lại, tờ Bangkok Post trích dẫn tuyên bố từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan cáo buộc rằng quân đội Campuchia đã nổ súng để khiêu khích quân đội Thái Lan tham gia một cuộc đụng độ ngắn tại khu vực biên giới Chong Arn Ma ở tỉnh Đông Bắc vào ngày 27-9.

Các khu vực An Ses của Campuchia và Chong Arn Ma ở Thái Lan là 2 địa phương có chung đường biên giới.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội, cho biết họ nhận được báo cáo từ Quân khu 2 rằng từ trưa đến 12 giờ 30 phút trưa, binh lính Campuchia đã sử dụng vũ khí nhỏ và súng phóng lựu để bắn vào phía Thái Lan.

Người phát ngôn cho biết phía Thái Lan đã phản ứng "theo các biện pháp ngừng bắn" và không cung cấp thêm chi tiết.