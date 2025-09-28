HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia - Thái Lan cùng cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

Anh Thư

(NLĐO) - Vụ việc được cho là xảy ra ở các khu vực An Ses và Chong Arn Ma, nằm tiếp giáp hai bên biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 27-9 đã cáo buộc quân đội Thái Lan  phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các vị trí quân sự của Campuchia ở khu vực An Ses sáng cùng ngày, làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới.

Campuchia - Thái Lan cùng cáo buộc nhau tấn công qua biên giới- Ảnh 1.

Một đoàn Quan sát viên lâm thời ASEAN đến thăm Chong Arn Ma hôm 19-8 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo tuyên bố được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Maly Socheata đưa ra trong ngày,  quân đội Thái Lan đã nổ súng vào khoảng 11 giờ 52 phút sáng bằng súng cối và súng trường nhằm vào lực lượng Campuchia đóng quân gần biên giới.

Ông Socheata nói rằng Campuchia đã "rất kiên nhẫn và không đáp trả", đồng thời tái khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, nhấn mạnh quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Thái Lan ở mọi cấp độ để khôi phục hòa bình và ổn định.

Cũng theo ông Socheata, vụ bất ổn vẫn chưa kết thúc vào thời điểm tuyên bố này được đưa ra.

Ngược lại, tờ Bangkok Post trích dẫn tuyên bố từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan cáo buộc rằng quân đội Campuchia đã nổ súng để khiêu khích quân đội Thái Lan tham gia một cuộc đụng độ ngắn tại khu vực biên giới Chong Arn Ma ở tỉnh Đông Bắc vào ngày 27-9. 

Các khu vực An Ses của Campuchia và Chong Arn Ma ở Thái Lan là 2 địa phương có chung đường biên giới.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội, cho biết họ nhận được báo cáo từ Quân khu 2 rằng từ trưa đến 12 giờ 30 phút trưa, binh lính Campuchia đã sử dụng vũ khí nhỏ và súng phóng lựu để bắn vào phía Thái Lan.

Người phát ngôn cho biết phía Thái Lan đã phản ứng "theo các biện pháp ngừng bắn" và không cung cấp thêm chi tiết.

Tin liên quan

Những diễn biến mới nhất trong căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan

Những diễn biến mới nhất trong căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan

(NLĐO) - Thủ tướng Hun Manet bày tỏ thành kính khi tới viếng lễ tang thiếu tướng Duong Samneang tử trận trong xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia.

Campuchia - Thái Lan họp quân sự cấp cao, hai bên nói về lệnh ngừng bắn

(NLĐO) - Từ 7 giờ ngày 29-7, các lãnh đạo quân đội từ quân khu 5 Campuchia và quân khu 1 Thái Lan nhóm họp tại Kbal Spean, tỉnh Banteay Meanchey - Campuchia.

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Giao tranh giữa hai nước bùng phát hôm 24-7 và hai bên đều đổ lỗi cho nhau là bên khơi mào cuộc xung đột này.

Thái Lan Campuchia biên giới campuchia - thái lan
