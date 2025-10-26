HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Malaysia

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được lãnh đạo Malaysia đón tiếp tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur sáng 26-10.

Sau khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một, ông Donald Trump đã bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Sau đó, ông Anwar đã giới thiệu ông với các quan chức tham dự.

Tổng thống Donald Trump đến Malaysia, tham dự các hội nghị ASEAN - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón khi ông đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang - Malaysia vào ngày 26-10. Ảnh: AP

Sau đó, ông Donald Trump lên chiếc "Cadillac One", hay còn gọi là "Quái thú", để đến địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ thứ hai.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới có mặt ở Kuala Lumpur - Malaysia từ ngày 26 đến 28-10 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 cùng hàng loạt diễn biến ngoại giao quan trọng và sôi động.  

Bên lề hội nghị tại Malaysia, Tổng thống Donald Trump dự kiến chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia trong ngày 26-10. 

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã hoãn chuyến đi đến dự hội nghị thượng đỉnh tại Malaysia vào ngày 25-10 sau khi Thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời, song cho biết ông vẫn muốn bay đến để tham dự thỏa thuận hòa bình với Campuchia, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đến Malaysia, tham dự các hội nghị ASEAN - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump đến Malaysia, tham dự các hội nghị ASEAN - Ảnh 3.

Thủ tướng Anwar đã giới thiệu ông Donald Trump với các quan chức tham dự. Ảnh: The Star

Tổng thống Donald Trump đến Malaysia, tham dự các hội nghị ASEAN - Ảnh 4.

Ông Donald Trump lên chiếc "Quái thú" để đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Ảnh: The Star

Sau Malaysia, ông Donald Trump sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á.

Đáng chú ý, khi đến Hàn Quốc dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nhà lãnh đạo Mỹ có kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là một cuộc gặp thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 25-10: Ông Donald Trump muốn Nga "chờ xem 6 tháng nữa"

Điểm nóng xung đột ngày 25-10: Ông Donald Trump muốn Nga "chờ xem 6 tháng nữa"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước thái độ thờ ơ của người đồng cấp Vladimir Putin sau lệnh trừng phạt của Mỹ với 2 tập đoàn dầu mỏ Nga.

Đằng sau lệnh ân xá chủ sàn tiền điện tử Binance của ông Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance Changpeng Zhao hôm 23-10.

Tổng thống Donald Trump dứt khoát vấn đề tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

