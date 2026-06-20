Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026?

Tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, cuộc đua đi tiếp không chỉ diễn ra trong phạm vi từng bảng. Với 48 đội chia thành 12 bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Điều đó buộc đội xếp thứ ba phải so thành tích với 11 đội hạng ba còn lại, thay vì chỉ cạnh tranh với các đối thủ cùng bảng. Một trận thua đậm vì thế có thể để lại hậu quả rất lớn.

Vậy mỗi đội cần bao nhiêu điểm để đi tiếp?

5 điểm: Gần như chắc vé đi tiếp

Thống kê qua 38 giải đấu FIFA và cấp châu lục cho thấy chưa có đội nào giành 5 điểm sau 3 trận vòng bảng mà không nằm trong 2 vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, đây là dữ liệu tham khảo từ các giải đấu trước, không phải ngưỡng bảo đảm do FIFA quy định.

4 điểm: Cơ hội đi tiếp cao

Với các đội phải cạnh tranh vé vớt, 4 điểm là mục tiêu khả thi và có cơ hội đi tiếp cao. Trong 38 giải đấu có 24 đội với 4 suất dành cho các đội hạng ba tốt nhất. Kết quả thống kê cho thấy chỉ 2 đội xếp thứ ba có 4 điểm không thể vượt qua vòng bảng và đều xảy ra ở World Cup U20.

Các đội tuyển Canada, Thuỵ Sĩ, Morocco hiện đều đang có 4 điểm qua 2 lượt trận vòng bảng World Cup 2026.

Dù vậy, 4 điểm vẫn không phải ‘tấm vé chắc chắn’ vào vòng knock-out.

Thực tế, Na Uy từng đứng cuối bảng dù có 4 điểm tại World Cup 1994. Tuyển Ukraine cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại Euro 2024.

Những ví dụ ấy cho thấy điểm số chỉ là điều kiện đầu tiên. Khi các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại và những tiêu chí phụ sẽ quyết định thứ hạng.

3 điểm: Rủi ro lớn

Tỉ lệ đi tiếp của các đội xếp thứ ba có 3 điểm trong dữ liệu khảo sát thấp hơn 50%. Gần như tất cả đội vượt qua vòng bảng với 3 điểm đều sở hữu hiệu số bàn thắng bại dương.

Ngược lại, nếu 3 điểm khi đi kèm hiệu số bàn thắng bại âm, cơ hội ấy giảm xuống dưới 33%.

Tại giải U17 World Cup 2025 ở Qatar, 4 trong 6 đội hạng ba có 3 điểm giành vé đi tiếp, cho thấy mốc này vẫn có thể đủ, nhưng phụ thuộc rất lớn vào hiệu số cục diện các bảng khác.

2 điểm: Hy vọng rất mong manh

Trong số các giải đấu được khảo sát áp dụng hệ thống 3 điểm cho một trận thắng, chỉ có 2 trường hợp một đội với 2 điểm lọt nhóm 4 đội hạng ba tốt nhất. Gần nhất là tuyển Tanzania tại Cup các quốc gia châu Phi ở Morocco cuối năm 2025.

World Cup 2026 có 8 suất dành cho 12 đội xếp thứ ba, nhiều gấp đôi mô hình 24 đội từng có 4 suất cho 6 đội hạng ba. Tỉ lệ chọn đội đi tiếp ở 2 mô hình đều là 2/3, nên dữ liệu quá khứ vẫn có giá trị tham khảo.

Từ dữ liệu quá khứ, có thể rút ra mốc tham khảo rằng 5 điểm khả năng đi tiếp rất lớn; 4 điểm mở ra cơ hội đi tiếp cao; 3 điểm buộc đội bóng phải giữ hiệu số tốt; còn 2 điểm chỉ nên được xem là hy vọng mong manh.

Có thể nói, với thể thức mới, thắng một trận chưa chắc đã đủ, song một thất bại nặng nề có thể khiến đội bóng trả giá bằng cả hành trình World Cup.