Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
World Cup 2026

Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026?

Đăng Minh

(NLĐO) - Thể thức 48 đội tạo thêm 8 suất cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, song 3 hay 4 điểm vẫn chưa bảo đảm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, cuộc đua đi tiếp không chỉ diễn ra trong phạm vi từng bảng. Với 48 đội chia thành 12 bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Điều đó buộc đội xếp thứ ba phải so thành tích với 11 đội hạng ba còn lại, thay vì chỉ cạnh tranh với các đối thủ cùng bảng. Một trận thua đậm vì thế có thể để lại hậu quả rất lớn.

Vậy mỗi đội cần bao nhiêu điểm để đi tiếp?

5 điểm: Gần như chắc vé đi tiếp

Thống kê qua 38 giải đấu FIFA và cấp châu lục cho thấy chưa có đội nào giành 5 điểm sau 3 trận vòng bảng mà không nằm trong 2 vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, đây là dữ liệu tham khảo từ các giải đấu trước, không phải ngưỡng bảo đảm do FIFA quy định.

4 điểm: Cơ hội đi tiếp cao

Với các đội phải cạnh tranh vé vớt, 4 điểm là mục tiêu khả thi và có cơ hội đi tiếp cao. Trong 38 giải đấu có 24 đội với 4 suất dành cho các đội hạng ba tốt nhất. Kết quả thống kê cho thấy chỉ 2 đội xếp thứ ba có 4 điểm không thể vượt qua vòng bảng và đều xảy ra ở World Cup U20.

Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026? - Ảnh 1.
Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026? - Ảnh 2.
Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026? - Ảnh 3.

Các đội tuyển Canada, Thuỵ Sĩ, Morocco hiện đều đang có 4 điểm qua 2 lượt trận vòng bảng World Cup 2026.

Dù vậy, 4 điểm vẫn không phải ‘tấm vé chắc chắn’ vào vòng knock-out.

Thực tế, Na Uy từng đứng cuối bảng dù có 4 điểm tại World Cup 1994. Tuyển Ukraine cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại Euro 2024.

Những ví dụ ấy cho thấy điểm số chỉ là điều kiện đầu tiên. Khi các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại và những tiêu chí phụ sẽ quyết định thứ hạng. 

3 điểm: Rủi ro lớn

Tỉ lệ đi tiếp của các đội xếp thứ ba có 3 điểm trong dữ liệu khảo sát thấp hơn 50%. Gần như tất cả đội vượt qua vòng bảng với 3 điểm đều sở hữu hiệu số bàn thắng bại dương.

Ngược lại, nếu 3 điểm khi đi kèm hiệu số bàn thắng bại âm, cơ hội ấy giảm xuống dưới 33%.

Tại giải U17 World Cup 2025 ở Qatar, 4 trong 6 đội hạng ba có 3 điểm giành vé đi tiếp, cho thấy mốc này vẫn có thể đủ, nhưng phụ thuộc rất lớn vào hiệu số cục diện các bảng khác.

2 điểm: Hy vọng rất mong manh

Trong số các giải đấu được khảo sát áp dụng hệ thống 3 điểm cho một trận thắng, chỉ có 2 trường hợp một đội với 2 điểm lọt nhóm 4 đội hạng ba tốt nhất. Gần nhất là tuyển Tanzania tại Cup các quốc gia châu Phi ở Morocco cuối năm 2025.

World Cup 2026 có 8 suất dành cho 12 đội xếp thứ ba, nhiều gấp đôi mô hình 24 đội từng có 4 suất cho 6 đội hạng ba. Tỉ lệ chọn đội đi tiếp ở 2 mô hình đều là 2/3, nên dữ liệu quá khứ vẫn có giá trị tham khảo.

Từ dữ liệu quá khứ, có thể rút ra mốc tham khảo rằng 5 điểm khả năng đi tiếp rất lớn; 4 điểm mở ra cơ hội đi tiếp cao; 3 điểm buộc đội bóng phải giữ hiệu số tốt; còn 2 điểm chỉ nên được xem là hy vọng mong manh.

Có thể nói, với thể thức mới, thắng một trận chưa chắc đã đủ, song một thất bại nặng nề có thể khiến đội bóng trả giá bằng cả hành trình World Cup.

Cần bao nhiêu điểm để vượt qua vòng bảng World Cup 2026? - Ảnh 4.

Tin liên quan

Trận đấu thứ 1.000 World Cup: Nhật Bản - Tunisia viết tiếp trang sử

Trận đấu thứ 1.000 World Cup: Nhật Bản - Tunisia viết tiếp trang sử

(NLĐO) - Từ quy mô 13 đội năm 1930 đến 48 đội tại giải năm 2026, Nhật Bản - Tunisia sẽ đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Mỹ thắng Úc 2-0: Chủ nhà gửi lời cảnh báo

(NLĐO) - Chiến thắng 2-0 trước Úc giúp Mỹ toàn thắng hai trận đầu ở bảng D World Cup 2026 và sớm vào vòng 1/16.

Sau cơn bùng nổ, châu Á trở lại mặt đất

Châu Á đã thắng được sự tự ti ở lượt đầu, nhưng để đi xa, châu Á cần thắng thêm một đối thủ lớn hơn: giới hạn của chính mình!

World Cup 2026 đi tiếp vòng bảng knock-out điểm số xếp thứ ba
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo