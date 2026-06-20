Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco nắm chắc vé vào vòng knock-out

Morocco tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng F trên sân Gillette Stadium (Foxborough, Mỹ). Chiến thắng này giúp đại diện châu Phi có 4 điểm sau hai lượt trận và nắm chắc vé vào vòng đấu loại trực tiếp vì trận cuối chỉ phải gặp Haiti.



Ismael Saibari (11) ghi bàn nhanh nhất tại World Cup 2026

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra khác biệt. Ở giây thứ 71 sau khi bóng lăn, Brahim Diaz thực hiện đường chọc khe sắc bén để Ismael Saibari băng xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú sút quyết đoán vào nóc lưới, đánh bại thủ môn Angus Gunn. Bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Pha ghi bàn thần tốc của Morocco

Có bàn thắng sớm, Morocco tự tin làm chủ thế trận. Đại diện Bắc Phi kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới gần 80%, liên tục triển khai những pha phối hợp ngắn khiến Scotland gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công. Trong khi đó, đội bóng của HLV Steve Clarke gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trong phần lớn thời gian của hiệp một.

Scotland không tạo được nhiều tình huống tấn công trước khung thành Morocco

Những phút cuối hiệp đấu đầu tiên trở nên căng thẳng khi Scotland đòi được hưởng phạt đền sau một tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev quyết định không cho đội bóng châu Âu hưởng quả đá 11 m.

Sau giờ nghỉ, Scotland đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng tiếp tục vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Morocco.

Phút 50, đội bóng áo xanh một lần nữa thất vọng khi VAR phủ quyết yêu cầu hưởng phạt đền. Chỉ một phút sau, Morocco suýt nhân đôi cách biệt khi Saibari dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Từ quả phạt góc tiếp theo, Bilal El Khannouss đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Angus Gunn xuất sắc cứu thua.

Bilal El Khannouss (23) mang đến nhiều tình huống thót tim cho hàng thủ Scotland

Không còn gì để mất, Scotland liên tiếp tung thêm các cầu thủ tấn công vào sân. Ryan Christie bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút đi vọt xà ở phút 64, trước khi Scott McTominay có hai tình huống uy hiếp trong những phút cuối nhưng không thể đánh bại thủ thành Bono.

Scotland còn thêm một lần đòi phạt đền ở phút 82 sau pha va chạm trong vòng cấm Morocco, song trọng tài vẫn kiên quyết cho trận đấu tiếp tục. Trong khi đó, Morocco chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả và chờ đợi cơ hội phản công từ những cầu thủ tốc độ như Chemsdine Talbi hay Ayoube Amaimouni.

Morocco giành hai chiến thắng mở màn, có vé sớm vào vòng knock-out

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, Morocco lên ngôi đầu bảng với 4 điểm và tiến sát vé vào vòng knock-out. Về phía Scotland, thất bại khiến họ bỏ lỡ cơ hội sớm đi tiếp, nhưng với 3 điểm đang có sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Steve Clarke vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng 32 đội, ở vị trí một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên ở lượt cuối, Scotland phải giành ít nhất 1 điểm trước Brazil.