Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco nắm chắc vé vào vòng knock-out

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
World Cup 2026

Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco nắm chắc vé vào vòng knock-out

Đào Tùng (theo FIFA)

(NLĐO) - Bàn thắng ở giây 71 của Ismael Saibari giúp Morocco vượt qua Scotland với tỉ số 1-0, nắm chắc vé vào vòng knock-out World Cup 2026

Morocco tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng F trên sân Gillette Stadium (Foxborough, Mỹ). Chiến thắng này giúp đại diện châu Phi có 4 điểm sau hai lượt trận và nắm chắc vé vào vòng đấu loại trực tiếp vì trận cuối chỉ phải gặp Haiti.

Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco giành vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 1.

Ismael Saibari (11) ghi bàn nhanh nhất tại World Cup 2026

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra khác biệt. Ở giây thứ 71 sau khi bóng lăn, Brahim Diaz thực hiện đường chọc khe sắc bén để Ismael Saibari băng xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú sút quyết đoán vào nóc lưới, đánh bại thủ môn Angus Gunn. Bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Pha ghi bàn thần tốc của Morocco

Có bàn thắng sớm, Morocco tự tin làm chủ thế trận. Đại diện Bắc Phi kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới gần 80%, liên tục triển khai những pha phối hợp ngắn khiến Scotland gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công. Trong khi đó, đội bóng của HLV Steve Clarke gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trong phần lớn thời gian của hiệp một.

Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco giành vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 2.

Scotland không tạo được nhiều tình huống tấn công trước khung thành Morocco

Những phút cuối hiệp đấu đầu tiên trở nên căng thẳng khi Scotland đòi được hưởng phạt đền sau một tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev quyết định không cho đội bóng châu Âu hưởng quả đá 11 m.

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, Scotland đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng tiếp tục vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Morocco. 

Phút 50, đội bóng áo xanh một lần nữa thất vọng khi VAR phủ quyết yêu cầu hưởng phạt đền. Chỉ một phút sau, Morocco suýt nhân đôi cách biệt khi Saibari dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Từ quả phạt góc tiếp theo, Bilal El Khannouss đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Angus Gunn xuất sắc cứu thua.

Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco giành vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 3.

Bilal El Khannouss (23) mang đến nhiều tình huống thót tim cho hàng thủ Scotland

Không còn gì để mất, Scotland liên tiếp tung thêm các cầu thủ tấn công vào sân. Ryan Christie bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút đi vọt xà ở phút 64, trước khi Scott McTominay có hai tình huống uy hiếp trong những phút cuối nhưng không thể đánh bại thủ thành Bono.

Scotland còn thêm một lần đòi phạt đền ở phút 82 sau pha va chạm trong vòng cấm Morocco, song trọng tài vẫn kiên quyết cho trận đấu tiếp tục. Trong khi đó, Morocco chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả và chờ đợi cơ hội phản công từ những cầu thủ tốc độ như Chemsdine Talbi hay Ayoube Amaimouni.

Thắng nhẹ nhàng Scotland, Morocco giành vé sớm vào vòng knock-out - Ảnh 4.

Morocco giành hai chiến thắng mở màn, có vé sớm vào vòng knock-out

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, Morocco lên ngôi đầu bảng với 4 điểm và tiến sát vé vào vòng knock-out. Về phía Scotland, thất bại khiến họ bỏ lỡ cơ hội sớm đi tiếp, nhưng với 3 điểm đang có sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Steve Clarke vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng 32 đội, ở vị trí một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên ở lượt cuối, Scotland phải giành ít nhất 1 điểm trước Brazil.

Tin liên quan

Morocco lỡ cơ hội lịch sử, Casemiro tệ nhất Brazil

Morocco lỡ cơ hội lịch sử, Casemiro tệ nhất Brazil

(NLĐO) - Morocco bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở trận ra quân tại 1 kỳ World Cup khi hòa ứng viên vô địch Brazil 1-1 sáng 14-6

Scotland thắng trận đầu tiên tại World Cup sau 36 năm

(NLĐO) - Sự thiếu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup khiến Haiti không thể tạo bất ngờ trước Scotland.

Thắng nghẹt thở Đan Mạch, "ngựa ô" Scotland góp mặt World Cup sau 28 năm

(NLĐO) – Hai pha lập công quan trọng ở 4 phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean giúp Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2, giành vé dự World Cup sau 28 năm.

Morocco World Cup 2026 Scotland vòng knock-out Ismael Saibari
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo