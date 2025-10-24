HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Căn bệnh đa số dân văn phòng mắc phải

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Ngồi làm việc lâu, ít vận động khiến các cơ vùng cổ – vai – gáy co cứng kéo dài, gây thiếu máu nuôi cơ và rễ thần kinh.

Chị CAO THỊ KIỀU THU (ngụ TP HCM) hỏi: Tôi là nhân viên văn phòng, công việc thường xuyên làm việc với máy tính, mỗi ngày làm việc từ 8 đến 10 giờ. Gần đây, tôi cảm thấy mệt mỏi, đau cổ, vai, gáy. Xin bác sĩ cho biết làm cách nào để giảm đau cổ, vai, gáy?

Bệnh đa số “dân” văn phòng mắc phải - Ảnh 1.

Ngồi làm việc lâu, ít vận động khiến các cơ vùng cổ – vai – gáy co cứng kéo dài, gây thiếu máu nuôi cơ và rễ thần kinh

BSCKII NGUYỄN XUÂN LƯƠNG, Viện Y dược học dân tộc TP HCM, trả lời: Chị Kiều Thu thân mến, tình trạng đau mỏi cổ – vai – gáy mà chị gặp phải là bệnh lý rất phổ biến ở người làm việc văn phòng, thường được gọi là "hội chứng vai gáy do tư thế" hay trong y học cổ truyền gọi là chứng "Kiên thống", "Lạc chẩm".

Nguyên nhân thường gặp theo y học hiện đại là ngồi làm việc lâu, ít vận động khiến các cơ vùng cổ – vai – gáy co cứng kéo dài, gây thiếu máu nuôi cơ và rễ thần kinh. Do cột sống cổ phải giữ nguyên tư thế lâu tổn thương thoái hóa sớm đốt sống cổ, chèn ép mạch máu và thần kinh. Mắt nhìn máy tính lâu, căng thẳng tâm lý làm tăng trương lực cơ vùng cổ gáy.

Bệnh đa số “dân” văn phòng mắc phải - Ảnh 2.

BS Nguyễn Xuân Lương, Viện Y dược học dân tộc TP HCM, khám cho người bệnh.

Theo y học cổ truyền là do phong – hàn – thấp xâm nhập kinh lạc vùng cổ vai gáy hoặc khí huyết ứ trệ do ngồi lâu, vận động kém. Khí huyết không thông "bất thông tắc thống" gây đau mỏi, nặng đầu, tê lan vai tay.

Chị có thể áp dụng biện pháp không dùng thuốc như điều chỉnh tư thế làm việc như màn hình máy tính ngang tầm mắt, ghế ngồi có tựa lưng. Giữ lưng thẳng, cổ thẳng, vai thả lỏng. Tập vận động mỗi 30–45 phút như xoay cổ nhẹ sang hai bên, nghiêng đầu trước – sau, hít sâu 3–5 lần. Xoay vai tròn, giơ tay cao duỗi ra sau để tăng lưu thông máu. Chườm ấm vùng cổ vai gáy 15–20 phút mỗi ngày giúp giãn cơ, tăng tuần hoàn. Ngủ gối thấp, vừa phải để cổ không bị gập.

Hoặc chị có thể được hỗ trợ bằng y học cổ truyền. Tùy mức độ, bác sĩ có thể chỉ định như châm cứu, điện châm, cứu ngải vùng huyệt: Phong trì, kiên tỉnh, đại chùy, hậu khê… giúp thông kinh lạc, hoạt huyết, giảm đau nhanh. Xoa bóp – bấm huyệt: Làm mềm cơ, cải thiện tầm vận động cổ. Cao dán hoặc bó thuốc thảo dược có tác dụng khu phong – tán hàn – thông lạc – chỉ thống.

Nếu chị thấy các dấu hiệu này nên đi khám như đau lan xuống cánh tay, tê bì ngón tay; đau đầu kèm chóng mặt, mất ngủ; cứng cổ kéo dài trên 1 tuần… Chị nên đến cơ sở y học cổ truyền để được chẩn đoán xác định (ví dụ thoái hóa cột sống cổ, chèn ép rễ thần kinh cổ) và điều trị sớm bằng châm cứu – vật lý trị liệu.

