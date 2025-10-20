HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường học ở TP HCM ra thông báo "khẩn" sau khi phụ huynh vận động thu sai quy định

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trước tình trạng nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh tự đứng ra vận động phụ huynh nhiều khoản sai quy định, nhiều trường học đã ra thông báo khẩn

Trước tình trạng nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số trường học tự đứng ra vận động các khoản thu, chi, trong đó có nhiều khoản sai quy định, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, giáo viên, nhiều trường học ở TP HCM đã ra những thông báo "lạ" nhưng kịp thời, ý nghĩa.

Vừa qua, Trường Tiểu học Trường Thạnh (phường Long Phước-TP HCM) đã ra thông báo tới toàn thể phụ huynh nhà trường. 

Theo thông báo của trường, nhà trường hiện tại không thực hiện thu bất kỳ khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; không tổ chức vận động, quyên góp, chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; không vận động mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho lớp hoặc cho trường bằng hình thức thu tiền từ cha mẹ học sinh. 

Những thông báo "lạ" của trường học ở TP HCM: Mong phụ huynh không ủng hộ - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Trường Thạnh (phường Long Phước) ra thông báo tới toàn thể phụ huynh nhà trường.

Nhà trường khẳng định không ủy quyền hoặc chỉ đạo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện các nội dung trên. Vì vậy, kính đề nghị quý cha mẹ học sinh không tham gia, không ủng hộ các hoạt động này để tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà trường. Mọi thông tin, thông báo chính thức của trường đều được Hiệu trưởng trực tiếp ban hành và gửi đến quý cha mẹ học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp. 

"Trường rất mong quý cha mẹ học sinh đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công khai và đúng quy định"- thông báo nêu rõ. 

Trước đó, nhiều trường học ở TP HCM sau khi rà soát tình hình, đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp hoàn trả các khoản đã vận động sai quy định. 

Những thông báo "lạ" của trường học ở TP HCM: Mong phụ huynh không ủng hộ - Ảnh 2.

Một lớp học trả lại phụ huynh số tiền đã vận động

Thời gian qua, một số trường học ở TP HCM đã chủ động thông báo không thực hiện thu kinh phí cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ. 

Những thông báo "lạ" của trường học ở TP HCM: Mong phụ huynh không ủng hộ - Ảnh 3.

Thông báo không thu kinh phí vận động, kinh phí cha mẹ học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Những thông báo "lạ" như trên được đông đảo phụ huynh đồng tình ủng hộ. Nhiều phụ huynh cho rằng các trường cần rõ ràng, minh bạch, thông báo cứng rắn ngay từ đầu để phụ huynh thực hiện. Tránh tình trạng nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý đứng ra vận động thu, chi nhưng không hiểu biết, vừa sai quy định, vừa khiến phụ huynh phản đối, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. 


Tin liên quan

TP HCM: Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp "tự nghĩ ra" thu - chi để vận động phụ huynh

TP HCM: Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp "tự nghĩ ra" thu - chi để vận động phụ huynh

(NLĐO)- Một bảng dự kiến thu - chi của một trường tiểu học tại TP HCM gây xôn xao với những khoản dự kiến chi không đúng theo quy định

Trách nhiệm của hiệu trưởng là gì nếu để xảy ra thu chi không đúng quy định?

(NLĐO)- Để xảy ra tình trạng thu chi không đúng quy định, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

TP HCM: Trường học phải minh bạch về sĩ số học sinh, các khoản thu chi

(NLĐO)- Các trường phải triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi ngay từ đầu năm học

cơ sở vật chất trường tiểu học Trang thiết bị giáo viên chủ nhiệm môi trường giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo