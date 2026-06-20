Căn bệnh khiến người đàn ông đang mổ nội soi phải chuyển khẩn sang mổ mở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Căn bệnh khiến người đàn ông đang mổ nội soi phải chuyển khẩn sang mổ mở

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị dễ bị nhầm lẫn với chứng đau bao tử, bệnh nhân phải đối mặt với đại phẫu cắt bỏ toàn bộ dạ dày do khối u ác tính.

Bệnh nhân nam 54 tuổi (ở Campuchia), trước đó thường xuyên xuất hiện những cơn đau âm ỉ khó chịu ở vùng bụng trên rốn (thượng vị). Với tâm lý chủ quan, ông nghĩ đó chỉ là những đợt đau bao tử thông thường do ăn uống nên tự mua thuốc uống. Cho đến khi các cơn đau bùng phát dữ dội vượt quá sức chịu đựng, ông mới quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.

Kết quả hình ảnh nội soi khiến toàn bộ ê-kíp y-bác sĩ không khỏi giật mình: Một khối u có kích thước rất lớn đang bủa vây lòng dạ dày. Nghiêm trọng hơn, các tế bào ác tính không còn khu trú tại chỗ mà đã di căn sang hệ thống hạch lân cận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Tưởng chỉ đau bao tử nào ngờ bị ung thư dạ dày - Ảnh 1.

Người đàn ông hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ban đầu ê-kíp phẫu thuật đặt mục tiêu thực hiện mổ nội soi nhằm giảm đau, hạn chế nguy cơ chảy máu và giúp bệnh nhân hồi phục sớm. Tuy nhiên, khi đưa camera vào thám sát ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy tình trạng tổn thương thực tế nghiêm trọng hơn dự kiến: Khối u lan tỏa gần như toàn bộ dạ dày cùng mạng lưới hạch di căn dày đặc. Việc phẫu thuật nội soi sẽ không thể giải quyết triệt để về mặt kỹ thuật cũng như không đảm bảo nguyên tắc triệt căn ung thư.

Trước tình thế cân não, ê-kíp phẫu thuật đã chủ động xoay chuyển chiến thuật, chuyển từ phẫu thuật nội soi sang mổ hở. Đây là một quyết định bản lĩnh, đòi hỏi sự quyết đoán và kinh nghiệm dày dặn của người cầm dao mổ.

BSCKI Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại Tổng quát- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết đây là một trường hợp cực kỳ khó. Khối u không chỉ có kích thước rất lớn mà còn nằm sát các mạch máu lớn và những cơ quan vô cùng quan trọng trong ổ bụng. 

Phẫu thuật viên phải tiến hành bóc tách vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng milimet để vừa nạo vét triệt căn đầy đủ hệ thống hạch ung thư, vừa tuyệt đối tránh gây tổn thương đến các tạng xung quanh.

Sau hơn 3 giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công. Toàn bộ dạ dày chứa khối u ác tính đã được cắt bỏ hoàn toàn, hệ thống hạch di căn được nạo vét sạch sẽ. Để tái lập chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật nối trực tiếp hỗng tràng (ruột non) với thực quản.

Hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân đã có thể tự ăn cháo, các chức năng sinh lý cơ bản như trung tiện và đại tiện diễn ra bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ khô ráo và đặc biệt không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng nào.

Những con số đáng báo động

Ung thư dạ dày hiện xếp thứ 5 trong số các loại ung thư mới mắc chung tại Việt Nam và xếp thứ 3 về tỉ lệ mắc mới riêng ở nhóm nam giới. Trong đó, yếu tố nguy cơ hàng đầu là thói quen ăn uống (ăn mặn, đồ nướng, thực phẩm lên men, mốc), lối sống thiếu khoa học và đặc biệt là tình trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) không được điều trị tốt.

Chuyên gia khuyến cáo những đối tượng có nguy cơ cao – đặc biệt là người lớn tuổi, những người thường xuyên xuất hiện cơn đau vùng trên rốn hoặc có các triệu chứng đi kèm như đi cầu phân đen, sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân – tuyệt đối không được chủ quan. Việc chủ động đi nội soi dạ dày sớm là chìa khóa vàng để phát hiện bệnh ở giai đoạn sơ khởi.



Tin liên quan

Người bệnh ung thư sắp được hỗ trợ thêm tiền thuốc ung thư

Người bệnh ung thư sắp được hỗ trợ thêm tiền thuốc ung thư

(NLĐO) - Bộ Y tế dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư vào danh mục BHYT chi trả, trong đó có nhiều thuốc đích và thuốc miễn dịch giá cao.

Cứu đôi chân bé 6 tuổi mắc ung thư xương bằng khớp nhân tạo đặc biệt

(NLĐO) - Bé trai 6 tuổi mắc ung thư xương đùi được thay khớp tăng trưởng nhân tạo, bảo tồn khả năng vận động và phát triển chiều dài chân.

Tái tạo thành công vùng mông cho người bị ung thư trực tràng

(NLĐO) - Đây là kỹ thuật tạo hình phức tạp cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm chuyên sâu về giải phẫu mạch máu, thiết kế vạt, xử lý tổn thương lớn

ca phẫu thuật người lớn tuổi phẫu thuật nội soi dạ dày nguy cơ cao ung thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo