Căn bệnh khiến người đàn ông đang mổ nội soi phải chuyển khẩn sang mổ mở

Bệnh nhân nam 54 tuổi (ở Campuchia), trước đó thường xuyên xuất hiện những cơn đau âm ỉ khó chịu ở vùng bụng trên rốn (thượng vị). Với tâm lý chủ quan, ông nghĩ đó chỉ là những đợt đau bao tử thông thường do ăn uống nên tự mua thuốc uống. Cho đến khi các cơn đau bùng phát dữ dội vượt quá sức chịu đựng, ông mới quyết định đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.

Kết quả hình ảnh nội soi khiến toàn bộ ê-kíp y-bác sĩ không khỏi giật mình: Một khối u có kích thước rất lớn đang bủa vây lòng dạ dày. Nghiêm trọng hơn, các tế bào ác tính không còn khu trú tại chỗ mà đã di căn sang hệ thống hạch lân cận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Người đàn ông hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ban đầu ê-kíp phẫu thuật đặt mục tiêu thực hiện mổ nội soi nhằm giảm đau, hạn chế nguy cơ chảy máu và giúp bệnh nhân hồi phục sớm. Tuy nhiên, khi đưa camera vào thám sát ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy tình trạng tổn thương thực tế nghiêm trọng hơn dự kiến: Khối u lan tỏa gần như toàn bộ dạ dày cùng mạng lưới hạch di căn dày đặc. Việc phẫu thuật nội soi sẽ không thể giải quyết triệt để về mặt kỹ thuật cũng như không đảm bảo nguyên tắc triệt căn ung thư.

Trước tình thế cân não, ê-kíp phẫu thuật đã chủ động xoay chuyển chiến thuật, chuyển từ phẫu thuật nội soi sang mổ hở. Đây là một quyết định bản lĩnh, đòi hỏi sự quyết đoán và kinh nghiệm dày dặn của người cầm dao mổ.

BSCKI Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại Tổng quát- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết đây là một trường hợp cực kỳ khó. Khối u không chỉ có kích thước rất lớn mà còn nằm sát các mạch máu lớn và những cơ quan vô cùng quan trọng trong ổ bụng.

Phẫu thuật viên phải tiến hành bóc tách vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng milimet để vừa nạo vét triệt căn đầy đủ hệ thống hạch ung thư, vừa tuyệt đối tránh gây tổn thương đến các tạng xung quanh.

Sau hơn 3 giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công. Toàn bộ dạ dày chứa khối u ác tính đã được cắt bỏ hoàn toàn, hệ thống hạch di căn được nạo vét sạch sẽ. Để tái lập chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật nối trực tiếp hỗng tràng (ruột non) với thực quản.

Hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân đã có thể tự ăn cháo, các chức năng sinh lý cơ bản như trung tiện và đại tiện diễn ra bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ khô ráo và đặc biệt không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng nào.

Những con số đáng báo động Ung thư dạ dày hiện xếp thứ 5 trong số các loại ung thư mới mắc chung tại Việt Nam và xếp thứ 3 về tỉ lệ mắc mới riêng ở nhóm nam giới. Trong đó, yếu tố nguy cơ hàng đầu là thói quen ăn uống (ăn mặn, đồ nướng, thực phẩm lên men, mốc), lối sống thiếu khoa học và đặc biệt là tình trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) không được điều trị tốt. Chuyên gia khuyến cáo những đối tượng có nguy cơ cao – đặc biệt là người lớn tuổi, những người thường xuyên xuất hiện cơn đau vùng trên rốn hoặc có các triệu chứng đi kèm như đi cầu phân đen, sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân – tuyệt đối không được chủ quan. Việc chủ động đi nội soi dạ dày sớm là chìa khóa vàng để phát hiện bệnh ở giai đoạn sơ khởi.







