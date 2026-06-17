Nhiều suất phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở môi - hàm ếch

Từ ngày 22 đến 26-6, tổ chức Operation Smile phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM triển khai chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí dành cho bệnh nhân mắc khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

Chương trình với sự đồng hành của Sika Vietnam, được tổ chức tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM (201A Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TPHCM), mang đến cơ hội điều trị cho những trẻ em và người bệnh còn mang khiếm khuyết bẩm sinh vùng hàm mặt.

Theo kế hoạch, hoạt động khám sàng lọc sẽ diễn ra từ 7 giờ ngày 22-6. Các ca phẫu thuật được thực hiện từ ngày 23 đến 26-6.

Đối tượng tham gia chương trình gồm trẻ bị khe hở môi từ 2 tuần tuổi trở lên; trẻ bị khe hở hàm ếch từ 12 tháng tuổi, cân nặng từ 9,5 kg trở lên; cùng các trường hợp di chứng dị tật khe hở môi - hàm ếch ở mọi lứa tuổi như sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi hoặc khe hở cung răng.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật sẽ được hỗ trợ miễn phí cho người bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian lưu viện. Ban tổ chức cho biết chương trình ưu tiên những trường hợp không mắc các bệnh bẩm sinh như tim mạch, động kinh, bệnh lý thần kinh và không trong tình trạng sốt, viêm nhiễm hoặc mắc bệnh cấp tính tại thời điểm khám sàng lọc.

Khi tham gia chương trình, gia đình cần mang theo giấy khai sinh hoặc căn cước công dân của người bệnh. Đối với trẻ nhỏ chưa có mã định danh trên giấy khai sinh, cần cung cấp thông tin căn cước công dân của cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

Đăng ký tham gia chương trình Người dân có thể liên hệ trực tiếp Operation Smile Việt Nam qua văn phòng TPHCM theo số điện thoại 028 3526 0208 trong giờ hành chính, đường dây nóng 090 488 5555 hoặc Fanpage Operation Smile Vietnam. Nhiều năm qua, các chương trình phẫu thuật nụ cười của Operation Smile đã mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho hàng nghìn trẻ em mắc dị tật khe hở môi - hàm ếch, giúp các em cải thiện khả năng ăn uống, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng và tự tin hơn trong cuộc sống.



