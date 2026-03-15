Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM bỏ phiếu từ sớm

Tại tổ bầu cử số 27 tại Bộ Tư lệnh TP HCM (phường Hòa Hưng, TP HCM), đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng các cử tri.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Theo đó, cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ghi nhận, công tác tổ chức tại điểm bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Không khí bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự, góp phần bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh TPHCM, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long; Ban Chỉ huy Phòng thủ 6 - Đặc khu Côn Đảo; Trung đoàn Gia Định Trung đoàn Bộ Binh 6; Trung đoàn Minh Đạm đã tham gia bầu cử riêng tại đơn vị. Các đơn vị còn lại bầu cử tại địa phương nơi đóng quân.