Tổ bầu cử số 21 ở Huế đã hoàn thành bầu cử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tổ bầu cử số 21 ở Huế đã hoàn thành bầu cử

Quang Tám

(NLĐO) - Tại tổ bầu cử số 21, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm để làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử chính thức.

Sáng ngày 15-3, Công an TP Huế đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và hoàn thành sớm trước thời gian đề ra.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 1.

Lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 21.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã có mặt tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong không khí trang nghiêm, các cử tri tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế tiến hành bỏ phiếu.

Công tác tổ chức bầu cử được Công an TP Huế chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ bầu cử được bảo đảm đầy đủ, tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21 cho biết, công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Công an TP Huế đã chủ động triển khai các phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, các điều kiện phục vụ bầu cử chu đáo. Nhờ đó, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử chính thức.

Tổ bầu cử số 21 tại trụ sở Công an TP Huế đã hoàn thành việc bỏ phiếu với hơn 1.100 cử tri.

Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 21, các đơn vị sẽ nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.

Toàn TP Huế ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với tổng số 9 đại biểu được bầu, trong đó có 3 đơn vị bầu 2 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP Huế có 14 đơn vị bầu cử, gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 53 đại biểu được bầu.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 4.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm để cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong ngày hội toàn dân đi bầu cử, 15-3.

Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, trong đó 39 đơn vị bầu 5 đại biểu, 45 đơn vị bầu 4 đại biểu, 141 đơn vị bầu 3 đại biểu và 3 đơn vị bầu 2 đại biểu, với tổng số 804 đại biểu HĐND xã, phường được bầu. 40/40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng.

Hình ảnh lễ khai mạc và cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Phú Xuân:

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 5.

Thành viên tổ bầu cử, các đại biểu tham gia lễ khai mạc.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 6.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 7.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 8.

Các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 9.

Một nữ cử tri lớn tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm ở Huế - Ảnh 10.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ ngày bầu cử

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ chủ yếu có nắng, cuối ngày có khả năng xuất hiện mưa vài nơi.

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

(NLĐO)- Gần 79 triệu cử tri trên cả nước hôm nay 15-3 đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

bỏ phiếu bầu cử cử tri ngày hội bầu cử tổ bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo