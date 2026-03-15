Tổ bầu cử số 21 ở Huế đã hoàn thành bầu cử

Sáng ngày 15-3, Công an TP Huế đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và hoàn thành sớm trước thời gian đề ra.

Lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 21.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã có mặt tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong không khí trang nghiêm, các cử tri tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế tiến hành bỏ phiếu.

Công tác tổ chức bầu cử được Công an TP Huế chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ bầu cử được bảo đảm đầy đủ, tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21 cho biết, công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Công an TP Huế đã chủ động triển khai các phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, các điều kiện phục vụ bầu cử chu đáo. Nhờ đó, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử chính thức.

Tổ bầu cử số 21 tại trụ sở Công an TP Huế đã hoàn thành việc bỏ phiếu với hơn 1.100 cử tri.

Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 21, các đơn vị sẽ nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.

Toàn TP Huế ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với tổng số 9 đại biểu được bầu, trong đó có 3 đơn vị bầu 2 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP Huế có 14 đơn vị bầu cử, gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 53 đại biểu được bầu.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm để cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong ngày hội toàn dân đi bầu cử, 15-3.

Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, trong đó 39 đơn vị bầu 5 đại biểu, 45 đơn vị bầu 4 đại biểu, 141 đơn vị bầu 3 đại biểu và 3 đơn vị bầu 2 đại biểu, với tổng số 804 đại biểu HĐND xã, phường được bầu. 40/40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng.

Hình ảnh lễ khai mạc và cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22 phường Phú Xuân:

Thành viên tổ bầu cử, các đại biểu tham gia lễ khai mạc.

Các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.