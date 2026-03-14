Xúc động hình ảnh cụ ông cầm loa nhắc nhở người dân đi bầu cử

Chiều 14-3, đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ ông Trần Cấp (78 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cầm loa đi khắp các ngõ hẻm thông báo, vận động người dân đi bầu cử đúng thời gian quy định khiến nhiều người xúc động.

Cụ ông 78 tuổi cầm chiếc loa tay, đi đến từng khu dân cư trong thôn rồi cất cao giọng thông báo: "Alo... alo..., tin cho toàn thể bà con nhân dân biết, để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân, 6 giờ sáng ngày mai chủ nhật (15-3), đến trụ sở thôn, cầm lá phiếu lên tay, chọn người có đức, có tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Alo... alo".

Hình ảnh này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự nể phục trước tinh thần trách nhiệm của ông Trần Cấp trong việc vận động người dân tham gia bầu cử.

Ông Phương Văn Lành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh - cho biết: "Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng cụ Trần Cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc của chi hội người cao tuổi và của thôn. Những ngày qua, cụ cầm loa đi khắp thôn để tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định".

Theo ông Lành, sự tận tụy và trách nhiệm của cụ Trần Cấp được người dân và hội viên người cao tuổi trong thôn rất quý trọng. Thông tin về ngày bầu cử được cụ truyền tải trực tiếp đến từng hộ dân, góp phần giúp họ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.