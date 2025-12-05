Cán bộ công an ở TPHCM cứu một thanh niên bị điện giật trên mái nhà

Ngày 5-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết vừa cứu một thanh niên bị điện giật.

Anh Hà Minh T. bị điện giật trên mái nhà.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo về anh Hà Minh T. (23 tuổi, là công nhân), bị giật điện khi thi công trên mái nhà ở đường Nguyễn Thị Thập. Ngay sau đó, đại úy Nguyễn Lê Đình Duy, thượng úy Đỗ Hùng Kiệt và thượng úy Ngô Mạnh Sang được cử đến hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, đại úy Duy, thượng úy Kiệt và thượng úy Sang lập tức cắt nguồn điện, tiếp cận hiện trường trên mái cao, đưa anh T. xuống vị trí an toàn và thực hiện sơ cứu theo đúng kỹ thuật trước khi chuyển đến bệnh viện.

May mắn, anh T. không bị ảnh hưởng đến tính mạng, đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện.

Cán bộ Công an phường Tân Hưng hỗ trợ người phụ nữ gặp tai nạn.

Vào chiều cùng ngày, Công an phường Tân Hưng cũng hỗ trợ một người phụ nữ bị tai nạn giao thông. Trước đó, khi di chuyển qua tuyến đường nội bộ khu dân cư, cán bộ thuộc Công an phường Tân Hưng phát hiện người này bị tai nạn, tinh thần hoảng loạn, chấn thương phần mềm.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu, trấn an tâm lý và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.