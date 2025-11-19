Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh bị điện giật chết, bỏ lại 2 con nhỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh bị điện giật chết, bỏ lại 2 con nhỏ

Hải Đường

(NLĐO) – Thi thể vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh bị điện giật tử vong đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Ngày 19-11, tin từ Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết ngành chức năng của tỉnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình để đưa 2 nạn nhân về quê lo hậu sự.

Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh tử vong do điện giật , để lại 2 con nhỏ - Ảnh 1.

Cánh tay nạn nhân bị cháy. Ảnh cắt từ clip

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong do điện giật, trên cơ thể các nạn nhân có vết cháy.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 18-11, người dân ở gần Trường Tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc phát hiện vợ chồng chị L.T.T. và anh N.Đ.H. (cùng 25 tuổi; quê ở Thanh Hóa; tạm trú khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc) nằm bất động trong tiệm tạp hóa của mình.

Nhận thấy có dấu hiệu sự cố về điện nên nhiều người lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời hô hoán và đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ không thành, do cả 2 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con nhỏ (một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi) của đôi vợ chồng này, nhưng rất may các cháu không bị ảnh hưởng. Thông tin này khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.

Tin liên quan

Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng

Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng

(NLĐO) – Tại vị trí gần nhà làm rẫy của vợ chồng công an viên thôn Pứt, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể là nam giới.

Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(NLĐO)- Nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi

(NLĐO) – Trong lúc đi làm trở về nhà, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng không may bị nước lũ cuốn trôi, thi thể vừa được tìm thấy sau gần 1 ngày

tỉnh Tây Ninh thi thể xã Cần Giuộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo