Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: Chỉ có một lối thoát nạn duy nhất

Ngày 5-12, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy khiến 6 người thương vong tại quán ăn ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Bên trong quán ăn bị cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM

Vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12 tại căn nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352 m2. Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động 9 xe cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi đến hiện trường, lính cứu hỏa phải cắt cửa cuốn ở tầng trệt để phun nước dập lửa. 7 cảnh sát mang đồ bảo hộ, phòng độc vào bên trong đưa 6 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị.

Hoả hoạn được khống chế lúc 5 giờ 47 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 15 phút. Có 4 người tử vong gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi; hai cô gái bị thương 18 tuổi và 21 tuổi.

Trong đó, người phụ nữ 40 tuổi là chủ quán, người phụ nữ 35 tuổi là bạn của một nhân viên đến chơi, còn hai đứa trẻ là con chủ quán. Hai cô gái bị thương là nhân viên quán.

Đám cháy làm khoảng 20 m2 khu vực bếp tầng 1 bị cháy và cháy lan lên các tầng trên.

Theo Công an TPHCM, thời điểm cháy trời tối, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình, tỏa nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, căn nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất ở phía trước, lắp cửa cuốn kiên cố, khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận để xử lý.



Quán ăn nơi xảy ra cháy.

Một cô gái bị thương đang điều trị tại bệnh viện.