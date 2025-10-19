Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại TP HCM sáng 19-10, đoàn nữ CNVC-LĐ Công đoàn TP HCM do bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Sự kiện nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2025) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các cán bộ Công đoàn và nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại lễ dâng hương, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn

Đoàn tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn qua hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý lưu giữ tại bảo tàng.