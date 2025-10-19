Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thanh Nga (Ảnh: Duy Phú)

(NLĐO)- Các cán bộ Công đoàn và nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại TP HCM sáng 19-10, đoàn nữ CNVC-LĐ Công đoàn TP HCM do bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Sự kiện nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2025) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM dâng hương tướng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn và nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại lễ dâng hương, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM dâng hương tướng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn

Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM dâng hương tướng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Đoàn tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn qua hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý lưu giữ tại bảo tàng.

Cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TP HCM dâng hương tướng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Đoàn cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ TP HCM chụp hình lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Tin liên quan

Cán bộ Công đoàn TP HCM dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn

Cán bộ Công đoàn TP HCM dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn

(NLĐO)- Cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ hứa sẽ phấn đấu học tập theo gương Bác Hồ, Bác Tôn để xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Cán bộ Công đoàn TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(NLĐO)- Các cán bộ Công đoàn TP HCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng các anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức TP HCM dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức TP HCM, do Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP HCM Lương Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

tổ chức Công đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng nữ CNVC-LĐ Bác Tôn Hội LHPN Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo