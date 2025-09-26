HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trước bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, cán bộ Công đoàn phải thích ứng nhanh và có kỹ năng sử dụng thành thạo AI trong các hoạt động...

Ngày 26-9, Tổ công tác quản lý địa bàn số 8 – LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn về các hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới đến các chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM tham dự buổi tập huấn

Tại đây, cán bộ Công đoàn được chuyên gia công nghệ thông tin giới thiệu một số công cụ, phần mềm hỗ trợ công tác chuyển đổi số; hướng dẫn thực hành ứng dụng công nghệ trên các thiết bị điện tử, cũng như các xu hướng công nghệ hiện nay; lợi ích và thách thức của chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn. 

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn- Ảnh 2.

Cán bộ Công đoàn thực hành trực tiếp ứng dụng AI trên các thiết bị điện tử

Đồng thời, tổ công tác cũng triển khai kế hoạch đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội LĐLĐ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp cơ sở.

Tuyên truyền các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Công đoàn, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp...

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn- Ảnh 3.

Cán bộ Công đoàn hào hứng với dự án nhà ở xã hội giá rẻ của Tập đoàn BCONS

Hơn 300 cán bộ Công đoàn còn được nghe Tập đoàn BCONS triển khai chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án B-one Tân Uyên, đây là dự án hiếm hoi tại Bình Dương có mức giá bán ưu đãi cho người thu nhập thấp chỉ từ 630 - 900 triệu đồng/căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho cán bộ Công đoàn và người lao động.

Tin liên quan

Đừng để AI bỏ sót người tài

Đừng để AI bỏ sót người tài

Kỷ nguyên tuyển dụng mới, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành "người gác cổng", quyết định số phận ứng viên trước khi nhà tuyển dụng gặp mặt

Nhà ở xã hội vẫn chỉ là ước mơ của nhiều người lao động

(NLĐO)- Người lao động vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội do khó tích lũy, nguồn cung hạn chế, thủ tục phức tạp

Năm 2025, thu nhập bao nhiêu thì được mua nhà ở xã hội?

(NLĐO) - Thu nhập là một trong những điều kiện bắt buộc và là yếu tố quan trọng quyết định xem người dân có thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội hay không.

nhà ở xã hội công nghệ thông tin công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
