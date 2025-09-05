HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hơn 100 cán bộ Công đoàn phường Hải Châu được chuyên gia công nghệ hướng dẫn những công cụ AI phù hợp thực tiễn làm việc tại các tổ chức Công đoàn.

Ngày 4-9, Công đoàn phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI) cho hơn 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu phát biểu tại hội nghị tập huấn AI

Tại hội nghị, cán bộ Công đoàn cơ sở được chuyên gia công nghệ AI – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - giới thiệu một số thông tin cơ bản về cách sử dụng các nền tảng công nghệ trong giai đoạn mới.

Đây là những kiến thức bổ ích, cung cấp thêm một góc nhìn mới cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, góp phần giúp từng cán bộ hình thành tư duy đổi mới, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn.

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Hơn 100 cán bộ Công đoàn tại phường Hải Châu được giới thiệu về các công cụ AI hữu ích, phù hợp với thực tiễn công tác Công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu cho biết việc nắm bắt và sử dụng hiệu quả các công cụ AI sẽ giúp cán bộ công đoàn nâng cao năng suất làm việc, tối ưu hóa các quy trình, từ đó phục vụ tốt hơn nữa cho đoàn viên và người lao động.

"Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo, đã trở thành xu thế tất yếu, mang lại những thay đổi lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và công tác Công đoàn của chúng ta cũng không nằm ngoài dòng chảy đó", Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu khẳng định.

Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn phường Hải Châu cho biết thời gian đến sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình với những cách làm mới lạ, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để tiếp tục phổ cập các kiến thức về AI, từng bước giúp người cán bộ Công đoàn làm chủ được công nghệ số.

Tin liên quan

Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng được chăm sóc sức khỏe miễn phí

Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng được chăm sóc sức khỏe miễn phí

(NLĐO) – Gần 300 đoàn viên, người lao động tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng được tiêm vắc-xin cúm, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Đà Nẵng: 99 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

(NLĐO) - Trong bối cảnh phát triển mới, các cấp Công đoàn Đà Nẵng sẽ đổi mới mạnh mẽ, hướng về đoàn viên, người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Đà Nẵng tặng quà 1.000 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

    Thông báo