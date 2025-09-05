Ngày 4-9, Công đoàn phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI) cho hơn 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu phát biểu tại hội nghị tập huấn AI

Tại hội nghị, cán bộ Công đoàn cơ sở được chuyên gia công nghệ AI – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - giới thiệu một số thông tin cơ bản về cách sử dụng các nền tảng công nghệ trong giai đoạn mới.

Đây là những kiến thức bổ ích, cung cấp thêm một góc nhìn mới cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, góp phần giúp từng cán bộ hình thành tư duy đổi mới, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn.

Hơn 100 cán bộ Công đoàn tại phường Hải Châu được giới thiệu về các công cụ AI hữu ích, phù hợp với thực tiễn công tác Công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu cho biết việc nắm bắt và sử dụng hiệu quả các công cụ AI sẽ giúp cán bộ công đoàn nâng cao năng suất làm việc, tối ưu hóa các quy trình, từ đó phục vụ tốt hơn nữa cho đoàn viên và người lao động.

"Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo, đã trở thành xu thế tất yếu, mang lại những thay đổi lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và công tác Công đoàn của chúng ta cũng không nằm ngoài dòng chảy đó", Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu khẳng định.

Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn phường Hải Châu cho biết thời gian đến sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình với những cách làm mới lạ, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để tiếp tục phổ cập các kiến thức về AI, từng bước giúp người cán bộ Công đoàn làm chủ được công nghệ số.