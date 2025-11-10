Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

Hoàng Dũng- Hoàng Thạch

(NLĐO)- Đã cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi

Đến trưa ngày 10-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho 1.395.218 khách hàng, đạt 84,4% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk (chiếm 5,2% tổng số khách hàng toàn EVNCPC) đang được các Công ty Điện lực và các Đội xung kích EVNCPC, với tổng lực hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân, khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Đối với lưới điện trung áp, toàn hệ thống xảy ra 468 vụ sự cố; đến nay đã khôi phục 353 vụ (75,4%), còn 115 vụ đang tiếp tục được xử lý.

Toàn hệ thống có 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, trong đó 16.473 trạm (84,2%) đã được khôi phục, còn 3.090 trạm (5,4%) đang được xử lý. Công suất bị mất hiện còn khoảng 149 MW, tương đương 3,9% phụ tải cực đại toàn hệ thống (Pmax = 3.803 MW).

Cụ thể, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 117/208 vụ sự cố; còn 203.466 khách hàng (20,8%) và 2.382 trạm biến áp (20,6%) đang mất điện, công suất mất ước tính 126,6 MW (18,9%).

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 89/113 vụ sự cố; còn 54.712 khách hàng (5,8%) và 708 trạm biến áp (6,7%) đang mất điện, công suất mất 22,3 MW (4,1%).

Trên lưới điện 110kV, đến tối 9-11, tuyến đường dây 110kV Hoài Nhơn – Phù Mỹ thuộc Công ty Điện lực Gia Lai, là tuyến cuối cùng bị ảnh hưởng, đã được khẩn trương xử lý và đóng điện trở lại, đưa toàn bộ lưới điện 110kV của EVNCPC vận hành ổn định, an toàn.

EVNCPC tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân sau bão.

Một số hình ảnh nỗ lực ngày đêm, dầm nước của cán bộ EVNCPC để sớm khôi phục điện cho dân:

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 5.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 6.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 7.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 8.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 9.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 10.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 11.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 12.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 13.

EVNCPC: Cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 14.

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục "cầu treo" ray đường sắt sau bão số 13 Kalmaegi

Khẩn trương khắc phục "cầu treo" ray đường sắt sau bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Bão số 13 quét qua đã khiến nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Gia Lai bị cuốn trôi, hai đường ray võng xuống như "cầu treo".

Đã cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng sau bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Đến 18 giờ ngày 8-11, tiến độ khắc phục sự cố điện sau bão số 13 hồi phục mạnh, khi EVNCPC đã cấp điện trở lại cho hơn 1,19 triệu khách hàng.

Tàu cổ ở Hội An lộ diện sau bão số 13

(NLĐO) - Sau bão số 13, cát bị cuốn đi nhiều, chiếc tàu cổ ở Hội An (Đà Nẵng) lại hiện rõ hình hài, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

công ty điện lực trạm biến áp khắc phục hậu quả khắc phục sự cố hậu quả mưa lũ bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo